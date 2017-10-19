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МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Главным редактором журнала Cosmopolitan Russia назначена Алена Пенева, она сменит Полину Сохранову. Об этом ТАСС в четверг сообщили в издательском доме Premium Publishing, куда входит журнал.
"Коллективу редакции журнала о назначении Алены Пеневой будет объявлено сегодня, она сразу приступит к обязанностям", - сказал представитель издательского дома.
Карьеру в глянце Пенева начала в русской версии журнала Vogue в 2002 году, также она работала в Harpers's Bazaar. В 2006-2009 годах руководила специальными проектами в журнале Grazia, а в 2009 году заняла позицию главного редактора этого издания.