Участники сборной РФ WorldSkills подготовят предложения по изменению системы СПО в РФ

АБУ-ДАБИ, 19 октября. /ТАСС/. Вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец поручила участникам сборной России WorldSkills подготовить предложения по реформированию системы среднего профессионального образования (СПО) РФ с учетом опыта мировых соревнований в Абу-Даби (ОАЭ).

"Подумайте как следует, потому что сегодня уже и вы ответственны за то, каким будет наш путь завтра. Есть еще разрыв и он еще значимый между подготовкой в колледжах и тем, что сегодня требуют мировые стандарты. Я очень прошу, чтобы вы сделали такую работу - написали наши плюсы и минусы в нашей системе профессионального образования", - сказала Голодец в четверг на встрече со сборной России.

По ее словам, на стандарты WorldSkills в России уже перешла почти половина колледжей - 49,7%. "Наша задача, чтобы перешли все. Чтобы во всех колледжах стояло необходимое оборудование, чтобы все педагоги были компетентны тоже на мировом уровне, и это серьезная задача", - сказала вице-премьер. По ее словам, этого можно достичь за два-три года.

"Я думаю, что ребята, приехав в Россию, за неделю-две сделают такие результаты, и мы их вместе проанализируем", - добавила Голодец.

Чемпионат мира WorldSkills Competition-2017 проходит с 14 по 19 октября в Абу-Даби. В столице ОАЭ собрались более 1300 молодых профессионалов из 77 стран - участниц международного движения.

Национальная сборная WorldSkills Russia в третий раз представит свою страну на мировом чемпионате: впервые Россия выступила на мировом первенстве в 2013 году в Лейпциге, во второй - в бразильском Сан-Паулу. Следующий чемпионат состоится в Казани с 18 по 23 августа 2019 года.