Планы Ленинградской области представлены на Конгрессе местных властей Европы

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СТРАСБУРГ, 19 октября. /ТАСС/. Открытие экспозиции Ленинградской области стало в четверг ключевым событием дня на сессии Конгресса местных и региональных властей Совета Европы. Этот форум проходит в страсбургском Дворце Европы.
Вместе с главами делегаций на торжественную церемонию пришли представители деловых кругов, деятели науки и культуры, сотрудники международных организаций, журналисты. Экспозиция в Страсбурге приурочена к 90-летнему юбилею Ленинградской области, образованной в 1927 году.
Президент конгресса местных и региональных властей Гудрун Мослер Тернстрем подчеркнула, что участники конгресса приветствуют представителей области с большой радостью.
"На этой замечательной выставке мы увидели все лучшее, что может подарить Северо-Запад России. Это прекрасная возможность открыть для себя Ленинградскую область, которая празднует 90-летие. Я сама была в этом регионе и могу подтвердить, что все представленное здесь отражает реальность", - сказала она.
Один из ведущих регионов России (исторически области предшествовала Санкт-Петербургская губерния) собравшимся представил губернатор Александр Дрозденко.
Мультимедийная презентация с технологией дополненной реальности позволила представителям более полусотни европейских государств, участвующим в страсбургском конгрессе, ближе познакомиться с уникальной историей и главными достопримечательностями региона, привлекающими миллионы туристов.
В беседе с корреспондентом ТАСС глава Ленобласти отметил, что для его региона нынешняя выставка - дебют в Страсбурге.
"Это первая презентация Ленинградской области в страсбургском Дворце Европы, и мы признательны нашим коллегам за столь теплый и сердечный прием", - сказал Дрозденко.
Делегаты европейского конгресса наградили овацией выступление музыкантов Симфонического оркестра Ленинградской области под руководством Михаила Голикова и артистов регионального Театра моды, который возглавляет Наталья Вартанян.
В ходе пребывания в Страсбурге губернатор Ленинградской области встретился с генеральным секретарем Совета Европы Турбьерном Ягландом.
По мнению Александра Дрозденко, формат Конгресса местных и региональных властей Совета Европы (КМРВСЕ) важен для России как в целом деполитизированная платформа для диалога, на которой удается сохранять конструктивный настрой, нацеленный на решение реальных проблем регионов стран-участниц Совета Европы.
Такой ориентированный на результат подход, считает губернатор, особенно важен сейчас, когда государства-участники Совета Европы сталкиваются со схожими вызовами, как, например, проблема мигрантов и их интеграции в общество, отток населения из сельских районов, борьба с коррупцией. Эти и другие проблемы особенно остро встают перед местными и региональными властями. В этой связи важен предметный и конструктивный диалог.
"На площадке конгресса, - отметил Дрозденко, - мы делимся с нашими коллегами из других стран Совета Европы российским опытом решения социально-экономических проблем регионов на основе нашего культурно-исторического наследия, традиций. В том числе этому и была посвящена прошедшая презентация Ленинградской области".
В штаб-квартире Совета Европы, в свою очередь, отметили, что цель работы проходящего в Страсбурге конгресса - обмен опытом при подготовке кадров для местных и региональных уровней власти.
Первоочередные направления деятельности конгресса - мониторинг состояния местной и региональной демократии в странах Совета Европы, осуществление Европейской хартии местного самоуправления, включая соблюдение прав человека на местном уровне, а также наблюдения за муниципальными и региональными выборами.
Пристальное внимание, по словам собеседников, также уделяется территориальной автономии для национальных меньшинств, проблемам устойчивого развития, миграции, культуры и образования, социальной сплоченности в городах, финансовому обеспечению местных органов власти и другим вопросам.
В состав российской делегации, которую возглавляет губернатор Владимирской области Светлана Орлова, входят представители РФ в Палате регионов и Палате местных властей конгресса. Высшим органом форума является пленарная сессия, созываемая два раза в год.