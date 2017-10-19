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Комитет Госдумы поддержал проект о запрете в РФ порошкообразного алкоголя

Общество
19 октября, 16:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, октября. /ТАСС

Подчеркивается, что использование такой продукции может привести к дополнительной алкоголизации населения

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МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о запрете производства и оборота порошкообразной спиртосодержащей продукции на территории России. Законопроект инициирован правительством РФ.

Под порошкообразной спиртосодержащей продукцией в документе подразумевается такая продукция, "которая при добавлении к ней воды в определенной пропорции преобразуется в алкогольный напиток", указывается в тексте законопроекта.

В правительстве отмечают риски, связанные с использованием такой продукции. "В РФ не проводились исследования по безопасности использования в питании населения такого вида продукции. Дозировка и способ употребления гранул порошкообразной спиртосодержащей продукции могут быть изменены потребителем вне зависимости от рекомендаций изготовителя, например, возможно употребление ее в сухом виде, изменение дозировки при разбавлении водой, вдыхание и другое. В связи с этим порошкообразная спиртосодержащая продукция является потенциально опасной для здоровья человека", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Подчеркивается, что ее использование может привести к дополнительной алкоголизации населения, так как затрудняется контроль потребления порошкообразной спиртосодержащей продукции, в частности среди молодежи.

Как сообщила на заседании комитета замглавы Роспотребнадзора Ирина Брагина, сейчас появилась такая порошкообразная продукция, которая преобразуется в алкогольный напиток при добавлении к ней воды. "Такая продукция не имеет разрешения на территории Европейского союза, в США разрешена в некоторых штатах. Техрегламент Таможенного союза не содержит показателей безопасности для порошкообразной спиртосодержащей продукции, в связи с этим оценка соответствия ее нормативным требованиям невозможна", - отметила она.

Особое беспокойство вызывает то, что такую продукцию "можно проносить в места, где сейчас законодательно запрещено распитие алкогольных напитков и уже на месте ее готовить, если можно так выразиться", указала Брагина.

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