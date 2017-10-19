Мемориальную доску в честь погибшего в Сирии военного открыли в Мичуринске

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МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Церемония открытия мемориальной доски в честь подполковника Сергея Синина, погибшего в Сирии в начале года, прошла в четверг в Мичуринске Тамбовской области. Об этом сообщил ТАСС руководитель городской организации регионального отделения Российского союза ветеранов Афганистана Игорь Волков.
"Мемориальную доску погибшему в Сирии подполковнику Сергею Синину мы открыли в четверг на мемориальной аллее в центре Мичуринска. Там размещены портреты всех мичуринцев, погибших в Афганистане, Дагестане, Чечне и теперь - в Сирии. Синин стал двадцать шестым погибшим", - сказал Волков.
По его словам, мемориальная аллея была заложена в Мичуринске в 1995 году по инициативе воинов-афганцев, она создавалась на народные средства и пожертвования.
"Мемориальная доска Сергею Синину тоже установлена по инициативе Российского союза ветеранов Афганистана на спонсорские средства", - добавил Волков, добавив, что первыми возложили цветы к памятной доске родители Синина, а затем студенты, другие горожане, представители власти.
Синин родился 23 июня 1973 года в Мичуринске, закончил местную школу №18, промышленно-технологический техникум, Тамбовское военное училище химической защиты, служил в войсках химзащиты.
"В Сирии Сергей Александрович находился в качестве советника в войсках химзащиты, погиб 16 февраля 2017 года. В тот день на спецзадание выехали шесть российских военных, когда на них было совершено внезапное нападение из засады, четверо погибли, двое получили тяжелые ранения, один из них до сих пор в госпитале. До командировки в Сирию Синин служил в Екатеринбурге, у него остались жена и двое детей", - сказал Волков.