КИЕВ, 19 октября. /ТАСС/. Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" откроют в Киеве в 2021 году, к 80-летию трагедии. Об этом сообщил в четверг глава наблюдательного совета проекта, глава исполнительного совета Еврейского агентства Натан Щаранский.

"Открытие мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" планируется в 2021 году, к 80-летию трагедии. Он будет построен вблизи Бабьего яра на месте заброшенного спорткомплекса", - сказал он, добавив, что в четверг были согласованы и одобрены соответствующими службами границы земельного участка в районе Дорогожичи.

"Окончательно утвердить границы участка, на котором будет мемориальный комплекс, мы смогли после тщательного изучения связанного с этим вопросом аспектов религиозными авторитетами, выводы которых в итоге были утверждены главным раввином Израиля", - добавил Щаранский.

Он сообщил также, что в течение месяца будут подготовлены основные направления, касающиеся реализации проекта строительства мемориала.

Главный раввин Киева и Украины Яков Дов Блайх уточнил, что мемориал будет построен на участке площадью 54,8 тыс. кв. м. на месте заброшенного спортивного комплекса, к нему также будет примыкать парк площадью 22,3 тыс. кв. м. "Мы уверены, что это правильное место для мемориала, поскольку это самая близкая площадка к месту уничтожения людей", - отметил раввин. По словам организаторов, проект будущего комплекса будет определен на конкурсе.

От первого памятника - к мемориалу

В 1965 году власти объявили закрытый конкурс на проект памятника жертвам трагедии. Однако ни одна из представленных работ чиновников не удовлетворила. Только в 1966 году после резонансного митинга общественности, посвященного 25-летию расстрелов в Бабьем Яру, в верховье оврага была возведена стела. Спустя десятилетие на ее месте установили памятник "Советским гражданам и военнопленным солдатам и офицерам Советской Армии, расстрелянным немецкими нацистами в Бабьем Яру". В 1991 году у основания монумента с надписью на украинском языке были установлены плиты на русском и идише.

В минувшем году, к 75-летию трагедии, в Национальном историко-мемориальном заповеднике "Бабий Яр" (создан в 2007 году) благоустроили территорию вокруг памятника, а специалисты "Укрреставрации" завершили работы над "Аллеей праведников", "Аллеей мучеников" и "Объединительной аллеей". Из Каменец-Подольского привезли композицию "Цыганская кибитка", посвященную погибшим ромам и выполненную в натуральную величину из кованого металла. Памятный знак расстрелянным детям - три бронзовые куклы, навсегда потерявшие своих маленьких хозяев (установлен в 2001 году), перенесен в начало "Аллеи праведников". Недавно реставрирован также памятник "Менора" (семисвечник, один из древнейших символов иудаизма), рядом с которым на двух камнях на украинском и идиш высечены слова из Библии: "Голос крови брата твоего вопиет ко мне из земли".

В 2016 году глава украинского государства Петр Порошенко вместе с общественными деятелями инициировал создание первого Мемориального центра жертв Холокоста "Бабий Яр". По словам Натана Щаранского, по предварительным оценкам, возведение объекта обойдется в $100 млн. Искать их решили по всему миру, поскольку такой бюджет непосилен для одного Киева.

"Мы намерены искать как можно большую общественную поддержку для всех наших решений - собираемся привлечь сотни общественных организаций - еврейских, украинских и мировых", - сказал он. С этой целью создан благотворительный фонд "Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр".

Также год назад декларацию о намерениях возвести Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" подписали российские предприниматели Михаил Фридман, Павел Фукс, Герман Хан и украинский бизнесмен Виктор Пинчук. Мэр Киева Виталий Кличко тогда пообещал, что официальная презентация проекта мемориала "Бабий Яр" состоится в ближайшее время, а сам он будет готов к 2021 году.

Массовые расстрелы в Бабьем Яру

76 лет назад, 29 сентября, гитлеровские оккупанты приказали всем евреям Киева и его окрестностей явиться к восьми часам утра на угол Мельниковой и Доктеривской улиц. "Взять с собой документы, деньги и ценные вещи, а также теплую одежду, белье и пр. Кто не выполнит этого распоряжения и будет найден в другом месте, будет расстрелян", - гласило объявление нацистского командования на русском, украинском и немецком языках. Только 29 и 30 сентября 1941 года в Бабьем Яру были расстреляны почти 34 тысячи евреев. Массовые расстрелы в Бабьем Яру и в расположенном рядом Сырецком концлагере проводились вплоть до освобождения Красной Армией Киева от немецко-фашистских оккупантов в ноябре 1943 года.

Данные о числе погибших в Бабьем Яру разнятся. Украинские исследователи считают, что только евреев здесь было казнено около 150 тысяч, а всего - до 200 тысяч человек. На Нюрнбергском процессе в 1946 году, согласно выводам специальной государственной комиссии по расследованию нацистских преступлений в период оккупации Киева, приводились данные о 100 тысячах погибших.