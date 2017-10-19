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Голодец: все вузы из программы "5-100" продолжат в ней участие

Общество
19 октября, 22:52 UTC+3 АБУ-ДАБИ АБУ-ДАБИ 19, октября. /ТАСС

Вице-премьер правительства подчеркнула, что формула предполагает финансовую поддержку всех учебных заведений

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АБУ-ДАБИ, 19 октября. /ТАСС/. Все вузы - участники программы "5-100", продолжат принимать в ней участие и получат финансирование. Об этом заявила в четверг журналистам вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец.

"Все вузы которые принимают участие в этой программе, 21 вуз, будут продолжать участие в этой программе. Формула предполагает, что будут финансироваться все вузы", - сказала Голодец.

"И в ближайшее время 27-28 октября в Екатеринбурге соберется международный совет, который оценит движение каждого из вузов. У нас есть заметные хорошие изменения, и я думаю, что они будут по достоинству оценены", - добавила вице-премьер.

Ранее глава Минобрнауки Ольга Васильева предложила перераспределить финансирование вузов в рамках проекта "5-100". В частности, Васильева считает, что оставшиеся государственные средства в размере 29 млрд рублей, выделенные на "5-100" до 2020 года, необходимо распределить только между шестью вузами участниками проекта.

По мнению Васильевой, финансировать следует лишь эффективные вузы, которые смогли за три года проекта войти в топ-100 мировых предметных рейтингов. Это - Московский физико-технический институт, Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ", Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС", НИУ "Высшая школа экономики", Университет ИТМО, Новосибирский государственный университет. Министр образования считает, что только так можно выполнить задачу, поставленную президентом, чтобы к 2020 году эти вузы вошли в пятерку лучших вузов мира.

Программа "5-100" предполагает, что к 2020 году пять российских вузов должны войти в топ-100 лучших университетов мира по версии одного из мировых рейтингов - Times Higher Education (THE), Quacquarelli Symonds (QS) или The Academic Ranking of World Universities (ARWU). За три года на проект было выделено 50 млрд рублей. До 2020 года будет израсходовано еще 29 млрд рублей.

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Персоны
Голодец, Ольга Юрьевна Васильева, Ольга Юрьевна
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