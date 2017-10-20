В Лос-Анджелесе начали расследование в связи с обвинениями Вайнштейна в домогательствах

CNN: телеканал RT не выполнил требование властей США о признании себя иноагентомМеждународная панорама 20 октября, 3:24
СМИ: император Японии Акихито отречется от престола в конце марта 2019 годаМеждународная панорама 20 октября, 3:16
В Лос-Анджелесе начали расследование в связи с обвинениями Вайнштейна в домогательствахОбщество 20 октября, 2:58
Дебютный гол Антона Миранчука помог "Локомотиву" сыграть вничью с "Шерифом" в Лиге ЕвропыСпорт 20 октября, 2:47
"Роснефть" примет участие в проекте по эксплуатации нефтепровода в Иракском КурдистанеЭкономика и бизнес 20 октября, 2:01
Мадуро пригрозил тюрьмой губернаторам-оппозиционерам за участие в протестахМеждународная панорама 20 октября, 1:55
Тарантино заявил, что знал о преступлениях Харви ВайнштейнаОбщество 20 октября, 1:54
Президент "Локомотива" выделил игру Антона Миранчука в составе команды в матче с "Шерифом"Спорт 20 октября, 1:48
Неймар оштрафован на $1,2 млн за неуплату налогов в БразилииСпорт 20 октября, 1:39
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НЬЮ-ЙОРК, 20 октября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов Лос-Анджелесе (штат Калифорния) начали расследование в связи с обвинениями известного голливудского продюсера Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах и изнасилованиях. Об этом сообщили в Twitter полицейского управления города в четверг.
Как уточняется, блюстители закона взяли показания у некоего лица, предположительно, пострадавшего от действий Вайнштейна в 2013 году. "Идет расследование", - отметили в управлении.
#LAPD Robbery Homicide Div has interviewed a potential sexual assault victim involving Harvey Weinstein in 2013. Investigation ongoing— LAPD HQ (@LAPDHQ) 19 октября 2017 г.
Газета The Los Angeles Times сообщила, что ранее в четверг со следователями в Лос-Анджелесе более двух часов беседовала 38-летняя итальянская актриса и модель, ее имя не разглашается. Она утверждает, что подверглась насильственным действиям сексуального характера со стороны продюсера в гостиничном номере в 2013 году. Журнал People приводит заявление представителя Вайнштейна. В нем говорится, что продюсер отвергает обвинения.
12 октября СМИ сообщили, что полиция Нью-Йорка также начала расследование в связи с аналогичными обвинениями в отношении Вайнштейна. Разбирательство касается инцидента, предположительно имевшего место в 2004 году. О каких именно действиях продюсера идет речь, не уточнялось. Ранее журнал The New Yorker сообщил, что в 2004 году со стороны Вайнштейна имели место насильственные действия сексуального характера в отношении актрисы Люсии Эванс.
В полиции Нью-Йорка также попытаются собрать информацию о других женщинах, пострадавших от действий Вайнштейна. В 2015 году нью-йоркские власти уже проводили аналогичное разбирательство в отношении него, однако тогда оно закончилось безрезультатно. Прокуратура объяснила это тем, что не было собрано достаточно доказательств для возбуждения иска против продюсера.