В Лос-Анджелесе начали расследование в связи с обвинениями Вайнштейна в домогательствах

НЬЮ-ЙОРК, 20 октября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов Лос-Анджелесе (штат Калифорния) начали расследование в связи с обвинениями известного голливудского продюсера Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах и изнасилованиях. Об этом сообщили в Twitter полицейского управления города в четверг.

Как уточняется, блюстители закона взяли показания у некоего лица, предположительно, пострадавшего от действий Вайнштейна в 2013 году. "Идет расследование", - отметили в управлении.

#LAPD Robbery Homicide Div has interviewed a potential sexual assault victim involving Harvey Weinstein in 2013. Investigation ongoing — LAPD HQ (@LAPDHQ) 19 октября 2017 г.

Газета The Los Angeles Times сообщила, что ранее в четверг со следователями в Лос-Анджелесе более двух часов беседовала 38-летняя итальянская актриса и модель, ее имя не разглашается. Она утверждает, что подверглась насильственным действиям сексуального характера со стороны продюсера в гостиничном номере в 2013 году. Журнал People приводит заявление представителя Вайнштейна. В нем говорится, что продюсер отвергает обвинения.

12 октября СМИ сообщили, что полиция Нью-Йорка также начала расследование в связи с аналогичными обвинениями в отношении Вайнштейна. Разбирательство касается инцидента, предположительно имевшего место в 2004 году. О каких именно действиях продюсера идет речь, не уточнялось. Ранее журнал The New Yorker сообщил, что в 2004 году со стороны Вайнштейна имели место насильственные действия сексуального характера в отношении актрисы Люсии Эванс.

В полиции Нью-Йорка также попытаются собрать информацию о других женщинах, пострадавших от действий Вайнштейна. В 2015 году нью-йоркские власти уже проводили аналогичное разбирательство в отношении него, однако тогда оно закончилось безрезультатно. Прокуратура объяснила это тем, что не было собрано достаточно доказательств для возбуждения иска против продюсера.