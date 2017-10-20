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Виртуального двойника Льва Яшина можно будет встретить в "Зарядье" и Парке Горького

Общество
20 октября, 10:18 UTC+3

Раньше увидеть 3D-двойника советского футболиста можно было только на Манежной площади и рядом со стадионом "Открытие-Арена"

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© Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Жители и гости Москвы смогут встретить виртуальную фигуру футболиста Льва Яшина по 17 адресам с 20 по 22 октября. Об этом в пятницу сообщается на сайте столичной мэрии.

"Мы увеличили количество адресов, где можно встретить 3D-двойника, в честь дня рождения Яшина, который отмечается 22 октября и о котором помнят преданные поклонники не только клуба "Динамо", но и футбола в целом", - цитирует портал руководителя проекта "Узнай Москву" Сергея Шакрыла.

Шакрыл пояснил, что раньше сфотографировать виртуального двойника футболиста можно было только на Манежной площади и рядом со стадионом "Открытие-Арена". Теперь его можно увидеть на Никольской улице, в парках "Зарядье", "Сокольники", Парке Горького, на Страстном бульваре, возле станций метро "Пушкинская", "Чеховская", "Тверская", "Библиотека имени Ленина", "Маяковская" и "Арбатская". Кроме того, фигура Яшина теперь присутствует на Тверской улице, Пушкинской площади, на Новом Арбате и на стадионе "Динамо".

Лев Яшин - советский футболист, выступавший за московское "Динамо", чемпион Олимпиады 1956 года и чемпион Европы 1960 года. Футболист стал единственным вратарем, удостоенным премии "Золотой мяч" в 1963 году.

В настоящее время в приложении "Узнай Москву. Фото" (Histars), запущенном в 2015 году, больше десяти персонажей: Юрий Гагарин, Александр Пушкин, Петр Чайковский, Михаил Ломоносов, Иван Грозный, Петр I, Наполеон Бонапарт, царь Алексей Михайлович, Лев Яшин, Федор Достоевский и Виктор Цой. Цифровую фигуру можно загрузить, когда пользователь оказывается в радиусе 50 метров от обозначенной геометки.

Задача приложения - заинтересовать молодую аудиторию историей и культурным наследием города и привлечь ее на страницы основного проекта - "Узнай Москву", где уже собраны описания более 1,3 тыс. домов, 128 памятников, 57 музеев, 166 территорий и сведения о 206 исторических личностях. В приложении можно выбрать один из 60 тематических маршрутов по Москве и 25 квестов, информация о достопримечательностях доступна в том числе на английском языке. 

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