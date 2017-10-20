Минтруд предлагает дарить подарки матерям новорожденных в рамках Десятилетия детства

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Минтруд РФ выступил с предложением дарить предметы для ухода за новорожденным их матерям в рамках Десятилетия детства и возложить финансирование этой программы на регионы. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства.

Ранее сообщалось, что президент РФ 29 мая подписал указ об объявлении 2018-2027 годов в России Десятилетием детства. Минтруду поручено в трехмесячный срок утвердить план основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства, рассчитанных до 2020 года.

"В проект плана основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства, включено проведение субъектами РФ совместно с производителями товаров для новорожденных акции "Подарок новорожденному". Предлагается каждой роженице при выходе из родильного дома предоставлять набор для новорожденного с необходимыми предметами ухода преимущественно российского производства", - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что эта идея была включена в проект плана по инициативе Общественной палаты России. "Предусматривается, что каждый регион примет соответствующий региональный акт. Ответственными исполнителями будут субъекты федерации", - уточнили в Минтруде.

Также в ведомстве добавили, что проект плана основных мероприятий в рамках Десятилетия детства в настоящее время дорабатывается с учетом поступивших замечаний и предложений.