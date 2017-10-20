Минтруд предлагает дарить подарки матерям новорожденных в рамках Десятилетия детства

Алоян проведет защиту серебряного пояса WBC против филиппинца Маграмо 9 декабря в КемеровеСпорт 20 октября, 11:20
Футболисты и руководство "Спартака" почтили память жертв трагедии на матче с "Харлемом"Спорт 20 октября, 11:18
Собчак считает свое выдвижение способом выразить недовольство политикой руководства РФПолитика 20 октября, 11:13
Население Восточного Чикаго научили бороться с "экологической дискриминацией"Социальная ответственность 20 октября, 11:10
В Театре наций открылся XII Международный фестиваль современного искусства TERRITORIЯНовости партнеров 20 октября, 11:09
Выступление Лаврова на Московской конференции по нераспространению. ВидеотрансляцияПолитика 20 октября, 11:03
Авиакомпании смогут выполнять регулярные рейсы, имея в парке лишь 3 отечественных самолетаТранспорт 20 октября, 11:02
Футболист "Зенита" Ригони претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге ЕвропыСпорт 20 октября, 11:02
"Швабе" стал участником забега "Кросс корпораций"Новости партнеров 20 октября, 10:56
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Минтруд РФ выступил с предложением дарить предметы для ухода за новорожденным их матерям в рамках Десятилетия детства и возложить финансирование этой программы на регионы. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства.
Ранее сообщалось, что президент РФ 29 мая подписал указ об объявлении 2018-2027 годов в России Десятилетием детства. Минтруду поручено в трехмесячный срок утвердить план основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства, рассчитанных до 2020 года.
"В проект плана основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства, включено проведение субъектами РФ совместно с производителями товаров для новорожденных акции "Подарок новорожденному". Предлагается каждой роженице при выходе из родильного дома предоставлять набор для новорожденного с необходимыми предметами ухода преимущественно российского производства", - говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что эта идея была включена в проект плана по инициативе Общественной палаты России. "Предусматривается, что каждый регион примет соответствующий региональный акт. Ответственными исполнителями будут субъекты федерации", - уточнили в Минтруде.
Также в ведомстве добавили, что проект плана основных мероприятий в рамках Десятилетия детства в настоящее время дорабатывается с учетом поступивших замечаний и предложений.