Власти Алтайского края обещают благоустроить почти 5 тыс. дворов к 2022 году

БАРНАУЛ, 20 октября. /ТАСС/. Реализация приоритетного нацпроекта "Формирование комфортной городской среды" позволит с 2018 по 2022 год благоустроить в муниципальных образованиях Алтайского края почти пяти тысяч дворов. Общая сумма средств, потраченных на эти цели, составит около 2,9 млрд рублей, сообщил в пятницу начальник управления по ЖКХ Минстройтранса региона Андрей Голубцов.

"С 2018 по 2022 годы в крае будут благоустраивать дворы в населенных пунктах с населением от тысячи человек. Всего в программу попали 4,9 тысячи дворов, 175 общественных территорий и 25 территорий массового отдыха. Общая сумма, которая будет направлена на то, чтобы привести в порядок дворы в крае - около 3 млрд рублей... В финансировании - 2,637 млрд рублей из федерального бюджета, 198 млн - из краевого, 28 млн - из муниципальных бюджетов и 25 млн - из внебюджетных источников. Сумма [составляющая почти 2,9 млрд рублей] посчитана исходя из того, что нам нужно отремонтировать все дворы", - сказал Голубцов.

По его словам, в ходе работ по благоустройству во дворах должно появиться асфальтовое покрытие, установлены бордюры, скамейки и урны, проведено освещение; если же жители захотят сделать дополнительные виды работ, будет необходимо софинансирование в 40% со стороны граждан.

В 2017 году в реализации проекта в Алтайском крае принимают участие 14 муниципальных образований - большие города, в том числе столица региона Барнаул, а также Бийск, Горняк, Рубцовск, Славгород, Яровое. За счет всех источников на создание комфортной среды в 299 дворах, 15 наиболее посещаемых общественных территориях и 11 местах массового отдыха было направлено в общей сложности 665,8 млн рублей, в том числе 527,9 млн из федерального бюджета, 126,2 млн из бюджета края, местные бюджеты внесли 5,6 млн и внебюджетные источники граждан составили 6,1 млн рублей.