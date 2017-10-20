Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.10:
$ 57.57
€ 67.93
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Власти Алтайского края обещают благоустроить почти 5 тыс. дворов к 2022 году

Общество
20 октября, 12:08 UTC+3 БАРНАУЛ БАРНАУЛ 20, октября. /ТАСС

В ходе работ во дворах должно появиться асфальтовое покрытие, установлены бордюры, скамейки и урны, проведено освещение

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Андрей Махонин/ТАСС

БАРНАУЛ, 20 октября. /ТАСС/. Реализация приоритетного нацпроекта "Формирование комфортной городской среды" позволит с 2018 по 2022 год благоустроить в муниципальных образованиях Алтайского края почти пяти тысяч дворов. Общая сумма средств, потраченных на эти цели, составит около 2,9 млрд рублей, сообщил в пятницу начальник управления по ЖКХ Минстройтранса региона Андрей Голубцов.

"С 2018 по 2022 годы в крае будут благоустраивать дворы в населенных пунктах с населением от тысячи человек. Всего в программу попали 4,9 тысячи дворов, 175 общественных территорий и 25 территорий массового отдыха. Общая сумма, которая будет направлена на то, чтобы привести в порядок дворы в крае - около 3 млрд рублей... В финансировании - 2,637 млрд рублей из федерального бюджета, 198 млн - из краевого, 28 млн - из муниципальных бюджетов и 25 млн - из внебюджетных источников. Сумма [составляющая почти 2,9 млрд рублей] посчитана исходя из того, что нам нужно отремонтировать все дворы", - сказал Голубцов.

По его словам, в ходе работ по благоустройству во дворах должно появиться асфальтовое покрытие, установлены бордюры, скамейки и урны, проведено освещение; если же жители захотят сделать дополнительные виды работ, будет необходимо софинансирование в 40% со стороны граждан.

В 2017 году в реализации проекта в Алтайском крае принимают участие 14 муниципальных образований - большие города, в том числе столица региона Барнаул, а также Бийск, Горняк, Рубцовск, Славгород, Яровое. За счет всех источников на создание комфортной среды в 299 дворах, 15 наиболее посещаемых общественных территориях и 11 местах массового отдыха было направлено в общей сложности 665,8 млн рублей, в том числе 527,9 млн из федерального бюджета, 126,2 млн из бюджета края, местные бюджеты внесли 5,6 млн и внебюджетные источники граждан составили 6,1 млн рублей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Алтайский край
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Россия не намерена присоединяться к Договору о запрещении ядерного оружия
2
Шойгу: Россия выполнила обещание доставить в Сербию шесть МиГ-29
3
Вступает в силу новый административный регламент ГИБДД
4
Дольф Лундгрен назвал Владимира Путина "довольно крутым"
5
Клинцевич: признание США применения террористами химоружия снимает подозрения с Дамаска
6
Самое важное из нового регламента ГИБДД
7
Рогозин предлагает запретить госзакупки импортного ПО без раскрытия исходных кодов
Темы дня
Новости партнеров
Реклама