Число нуждающихся в семьях детей сократилось в 3,5 раза за 10 лет

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Число детей, оставшихся без попечения родителей, сократилось в 3,5 раза с 2007 года. Об этом в пятницу на Всероссийском слете-форуме приемных семей заявила заместитель министра образования и науки РФ Татьяна Синюгина.

"За последние 10 лет численность сведений в государственном банке данных сократилась в 3,5 раза. 10 лет назад количество детей, которые нуждались в семьях, составляло 186 тыс. человек, сегодня это 51,7 тыс. человек", - отметила замминистра.

По ее словам, это сокращение стало возможным благодаря тем мерам, которые сегодня предпринимаются. "Должно стать правилом, что мы подбираем каждому ребенку ту семью, которая, действительно, приняв его, сделает все возможное, чтобы он получил все необходимое для своего воспитания и развития. Для нас не самоцель устройство ребенка, для нас не менее важно, чтобы ребенок из этой семьи никогда не был возвращен", - подчеркнула Синюгина.

Она добавила, что органы опеки и попечительства нацеливаются на решение важнейших задач, главная из которых - это подготовка приемного родителя к приему ребенка в семью. Второе важнейшее условие - семья, приняв ребенка, не должна оставаться без помощи, без поддержки и без сопровождения.

"Мы должны руководствоваться интересами ребенка, это должно стоять во главе угла всех решений", - заключила замминистра.

О форуме

Всероссийский слет-форум приемных семей проводится при поддержке Минобрнауки России совместно с ООО "Пространство инноваций". Основной тематикой обсуждаемых вопросов Форума в 2017 году является обеспечение безопасности, защиты прав и законных интересов приемных детей в замещающих семьях, профилактика их возврата в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В форуме принимают участие семьи, в которых находятся дети, оставшиеся без попечения родителей, представители органов власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования и социальной защиты населения, представители федеральных органов власти, общественных и некоммерческих организаций.