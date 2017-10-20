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Дума продлила срок действия Фонда содействия реформированию ЖКХ до 2019 года

Общество
20 октября, 13:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, октября. /ТАСС

Как отмечалось ранее, законопроект "направлен на скорейшее выполнение поручения президента РФ"

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МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Госдума приняла в пятницу в третьем, окончательном, чтении законопроект о продлении работы Фонда содействия реформированию ЖКХ до 1 января 2019 года.

Документ был внесен на рассмотрение депутатов председателем комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галиной Хованской ("Справедливая Россия"), а также единороссами Александром Сидякиным и Павлом Качкаевым на прошлой неделе.

Целью нового закона является "продление срока деятельности государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - до 1 января 2019 года в соответствии с перечнем поручений президента РФ по итогам совместного заседания Государственного совета РФ и Комиссии при президенте РФ по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития РФ от 4 мая 2017 года", говорится в пояснительной записке.

Как отметили ранее в пресс-службе Сидякина, законопроект "направлен на скорейшее выполнение поручения президента РФ".

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Персоны
Качкаев, Павел Рюрикович Хованская, Галина Петровна Сидякин, Александр Геннадьевич
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