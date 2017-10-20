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Медведев потребовал от губернаторов соблюдать график строительства школ

Общество
20 октября, 13:40 UTC+3 ГОРКИ ГОРКИ 20, октября. /ТАСС

Глава правительства уточнил, что пока от графика отстают Новгородская, Псковская и Тамбовская области

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ГОРКИ, 20 октября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев раскритиковал губернаторов трех областей за то, что они отстают от графика строительства новых школ.

"Один из проектов посвящен масштабной реконструкции и строительству школ, в этом году мы должны создать почти 50 тыс. учебных мест", - сказал председатель правительства на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

По его оценке, "в целом ситуация развивается, но в некоторых регионах наблюдается отставание от графика". "Речь идет, в частности, о Новгородской, Псковской и Тамбовской областях", - уточнил он.

Глава кабинета министров поручил срочно исправить ситуацию. "Деньги из федерального бюджета поступили в полном объеме, обращаюсь на эту тему к губернаторам, чтобы они самым серьезным образом этим занимались", - указал Медведев.

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