Медведев: 40 инновационных вузов получат дополнительную поддержку

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ГОРКИ, 20 октября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил о начале поддержки отечественных институтов и университетов со статусом университетских центров инновационного развития.
"В самом скором времени мы начнем поддержку учебных заведений, которые по результатам конкурса Минобразования получат статус университетских центров инновационного, технологического и социального развития: до конца года должно быть определено не менее 40 таких центров в 30 регионах", - сказал председатель правительства на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам.
Он отметил, что продолжается поддержка высшего образования, в том числе продвижение отечественных университетов в рейтинге лучших вузов мира. "Это не формальный показатель, а свидетельство того, что российские университеты стремятся стать лидерами", - считает Медведев.
По его оценке, "это сложная история, пока там успехов у нас не так много". "Но тем не менее все равно двигаться в этом направлении необходимо, подравниваясь под мировые тренды", - считает он.
Глава кабинета министров отметил, что тема развития экспорта образования также выделена в отдельный приоритетный проект. "Заложили целый комплекс мер с тем, чтобы повышать привлекательность российской школы", - сказал Медведев.
Премьер-министр предложил обсудить результаты выполнения приоритетных программ в сфере образования, по которым усилия направляются "на создание современной учебной среды, которая должна позволить школьникам и студентам получать образование высокого уровня, желательно мирового уровня, отвечать на вызовы современного общества".