Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.10:
$ 57.51
€ 67.89
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Медведев: 40 инновационных вузов получат дополнительную поддержку

Общество
20 октября, 14:36 UTC+3 ГОРКИ ГОРКИ 20, октября. /ТАСС

Премьер отметил, что продолжается поддержка высшего образования, в том числе продвижение отечественных университетов в рейтинге лучших вузов мира

Поделиться
Материал из 1 страницы

ГОРКИ, 20 октября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил о начале поддержки отечественных институтов и университетов со статусом университетских центров инновационного развития.

"В самом скором времени мы начнем поддержку учебных заведений, которые по результатам конкурса Минобразования получат статус университетских центров инновационного, технологического и социального развития: до конца года должно быть определено не менее 40 таких центров в 30 регионах", - сказал председатель правительства на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

Он отметил, что продолжается поддержка высшего образования, в том числе продвижение отечественных университетов в рейтинге лучших вузов мира. "Это не формальный показатель, а свидетельство того, что российские университеты стремятся стать лидерами", - считает Медведев.

По его оценке, "это сложная история, пока там успехов у нас не так много". "Но тем не менее все равно двигаться в этом направлении необходимо, подравниваясь под мировые тренды", - считает он.

Глава кабинета министров отметил, что тема развития экспорта образования также выделена в отдельный приоритетный проект. "Заложили целый комплекс мер с тем, чтобы повышать привлекательность российской школы", - сказал Медведев.

Премьер-министр предложил обсудить результаты выполнения приоритетных программ в сфере образования, по которым усилия направляются "на создание современной учебной среды, которая должна позволить школьникам и студентам получать образование высокого уровня, желательно мирового уровня, отвечать на вызовы современного общества".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Медведев, Дмитрий Анатольевич
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Случайная находка опровергла представления о потерях в войнах в Крыму
2
Кабмин вносит в Госдуму проект о "народных инспекторах" дорожного движения
3
Биография Дмитрия Пескова
4
Рогозин предлагает запретить госзакупки импортного ПО без раскрытия исходных кодов
5
Мединский может издать часть своей диссертации в форме монографии
6
Посольство РФ в США отвергло утверждения американского дипломата о вмешательстве в выборы
7
Шойгу: Россия выполнила обещание доставить в Сербию шесть МиГ-29
Темы дня
Новости партнеров
Реклама