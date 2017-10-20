Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.10:
$ 57.51
€ 67.89
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Поклонская опровергла публикации о наличии у нее гражданства Украины

Общество
20 октября, 16:42 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 20, октября. /ТАСС

Депутат также призвала украинские власти не беспокоиться по этому поводу

Поделиться
Материал из 1 страницы
Наталья Поклонская

Наталья Поклонская

© Антон Новодережкин/ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 октября. /ТАСС/. Депутат Госдумы Наталья Поклонская опровергает сообщения СМИ о наличии у нее украинского гражданства. Об этом она в пятницу заявила журналистам.

По данным издания "Украинская правда", ни миграционная служба Украины, ни МИД, ни другие дипломатические учреждения не присылали президенту страны представление о лишении Поклонской украинского гражданства.

"Я хочу поставить точку в этом вопросе раз и навсегда: я являюсь гражданкой РФ, потому что 21 марта 2014 года в установленном порядке президент Украины Виктор Федорович Янукович подписал указ о выходе из гражданства Украины Поклонской и других сотрудников прокуратуры Республики Крым", - сказала она.

Поклонская добавила, что после этого, как и другие сотрудники прокуратуры Крыма, она "приобрела гражданство РФ". "И пусть они [власти Украины] не беспокоятся", - сказала депутат.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Поклонская, Наталья Владимировна
Страны
Россия Украина
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Случайная находка опровергла представления о потерях в войнах в Крыму
2
Рогозин предлагает запретить госзакупки импортного ПО без раскрытия исходных кодов
3
Президент Сербии выразил благодарность России за истребители МиГ-29
4
Поклонская опровергла публикации о наличии у нее гражданства Украины
5
Вступает в силу новый административный регламент ГИБДД
6
Мединский может издать часть своей диссертации в форме монографии
7
Касаткина вышла в финал теннисного турнира "ВТБ Кубок Кремля"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама