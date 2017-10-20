Поклонская опровергла публикации о наличии у нее гражданства Украины

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 октября. /ТАСС/. Депутат Госдумы Наталья Поклонская опровергает сообщения СМИ о наличии у нее украинского гражданства. Об этом она в пятницу заявила журналистам.

По данным издания "Украинская правда", ни миграционная служба Украины, ни МИД, ни другие дипломатические учреждения не присылали президенту страны представление о лишении Поклонской украинского гражданства.

"Я хочу поставить точку в этом вопросе раз и навсегда: я являюсь гражданкой РФ, потому что 21 марта 2014 года в установленном порядке президент Украины Виктор Федорович Янукович подписал указ о выходе из гражданства Украины Поклонской и других сотрудников прокуратуры Республики Крым", - сказала она.

Поклонская добавила, что после этого, как и другие сотрудники прокуратуры Крыма, она "приобрела гражданство РФ". "И пусть они [власти Украины] не беспокоятся", - сказала депутат.