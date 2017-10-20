Большинство делийцев отказались от фейерверков на Дивали ради чистого воздуха

НЬЮ-ДЕЛИ, 20 октября. /Корр. ТАСС Евгения Кармалито/. Санитарные службы столицы Индии констатируют: в этом году воздух в мегаполисе во время празднования фестиваля огней Дивали - самый "чистый" за последние три года благодаря тому, что свыше половины горожан отказались от фейерверков и петард в пользу масляных светильников и свечек.

В прошлом году после Дивали состояние городской атмосферы оказалось худшим за 17 лет, горожане массово покидали город, закрывались школы и колледжи.

Как отмечает газета Hindustan Times, наиболее дисциплинированными оказались, жители Старого Дели - одного из самых колоритных районов индийской столицы, которые по традиции широко используют не пиротехнику, а масляные и стеариновые светильники и свечи, а также развешивают на своих домах, оконных и дверных проемах гирлянды из искусственных цветов и диодной иллюминации. После введенного три года назад запрета на использование пиротехники они все чаще останавливают свой выбор на недорогих многоразовых украшениях.

Праздник продлится до 21 октября. В это время сотни тысяч индуистских семей совершают праздничные молебны и жгут огни, чтобы их заметили и одарили своей благосклонностью боги, в первую очередь - Лакшми, которая, как они верят, принесет удачу и благосостояние в каждый почитающий ее дом.