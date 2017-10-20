Мисс Мира Ксения Сухинова прибудет в Абхазию с благотворительной миссией 27 октября

СУХУМ, 20 октября. /ТАСС/. Обладательница титулов "Мисс Россия" и "Мисс Мира", Посол доброй воли Абхазии Ксения Сухинова прибудет в Абхазию 27 октября для оказания гуманитарной помощи многодетным семьям и воспитанникам лицея-интерната Сухума, сообщила ТАСС глава благотворительного фонда "Киараз" Камма Гопия, которая также является Послом доброй воли по направлению развития социальных проектов.

"Сухинова стала Послом доброй воли Абхазии в сентябре этого года, в Абхазию она приедет на два дня и будет находиться здесь 27-28 октября, - сказала Гопия. - Она посетит три многодетные семьи в Гудауте, Сухуме и Меркуле, в которых есть больной ребенок, ему постоянно требуются медикаменты, и родители ежемесячно тратят на это немалые средства, - сказала Гопия. - Для этих семей приготовлены медикаменты и обогреватели, а для Сухумского лицея- интерната - 75 пледов".

Кроме того, в рамках программы в офисе послов доброй воли запланирована встреча с министром культуры и охраны историко-культурного наследия Республики Абхазия Эльвирой Арсалия, секретарем Общественной палаты Республики Абхазия Нателлой Акаба, а также послами доброй воли Илоной Ардзинба и Каммой Гопия. В ходе встречи будут рассматриваться гуманитарные проекты, а также обсуждаться вопросы защиты материнства и детства в Абхазии.