Миронов и Хаматова обсудили дело "Седьмой студии" с Москальковой

МОСКВА, 19 декабря./ТАСС/. Художественный руководитель Государственного театра наций, народный артист РФ Евгений Миронов и актриса, одна из учредителей благотворительного фонда "Подари жизнь" Чулпан Хаматова обсудили во вторник с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой дело "Седьмой студии".

"Состоялась встреча по делу фигурантов дела "Седьмой студии", - рассказал ТАСС Евгений Миронов, отказавшись сообщить подробности.

"По делу "Седьмой студии" [была встреча с Москальковой], да", - отметила Хаматова, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.

Комментариями пресс-службы Москальковой ТАСС не располагает.

По версии следствия, в 2011 году Серебренников разработал проект по развитию и популяризации современного искусства "Платформа", на реализацию которого в 2011-2014 годах Минкультуры РФ выделило более 214 млн рублей. Для реализации проекта Серебренников создал АНО "Седьмая студия", к работе в которой привлек своих знакомых Юрия Итина, Алексея Малобродского, Екатерину Воронову, Нину Масляеву и других.

Выполняя указания Серебренникова и Итина, они ежегодно разрабатывали планы мероприятий в рамках проекта, содержавшие заведомо недостоверные и завышенные сведения об их количестве и стоимости. В результате было похищено не менее 68 млн рублей.

Все фигуранты дела задержаны, им избрана мера пресечения. Продюсер Воронова объявлена в федеральный розыск и арестована заочно. В конце октября под домашний арест по этому делу была отправлена и директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум.