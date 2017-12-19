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Регионам рекомендовали разработать мобильные приложения для фиксации нарушений ПДД

Общество
19 декабря, 18:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, декабря. /ТАСС

По задумке авторов идеи, через приложение также можно будет пожаловаться на несанкционированное размещение отходов, аварийное состояние дорог и т. д.

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МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Члены научно-экспертного совета и правления Интеграционного клуба при председателе Совета Федерации рекомендуют российскому правительству совместно с субъектами РФ разработать мобильные приложения, позволяющие гражданам фиксировать различные нарушения, в том числе правил дорожного движения (ПДД).

"[Необходимо] разрабатывать мобильные приложения, позволяющие жителям фиксировать случаи правонарушений, информировать об этом соответствующие органы государственной власти", - отмечается в проекте рекомендаций участников заседания, которое прошло во вторник в Совфеде. В документе поясняется, что пожаловаться можно на нарушения правил дорожного движения, несанкционированное размещение отходов, аварийное состояние дорог и т. д.

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В августе 2015 года заработало приложение "Помощник Москвы", которое позволяет бороться с нарушителями ПДД. Пользователи фотографируют машину нарушителя и отправляют фотографии через приложение. Затем информация поступает в госорганы для анализа и вынесения постановления о штрафе. Есть и другие электронные приложения, через которые москвичи могут решить многие жилищно-коммунальные вопросы, сообщить о плохом дорожном покрытии на своей улице и так далее.

Также участники заседания рекомендуют "расширять перечень дистанционно получаемых государственных и муниципальных услуг для населения".

Кроме того, правительству РФ рекомендуется подготовить предложения по формированию системы налоговых льгот для предприятий, которые реализуют проекты в сфере цифровой экономики.

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