Ученые: заповедник на Васюганских болотах в Сибири позволит изучать климат всей планеты

ТОМСК, 19 декабря. /ТАСС/. Создание заповедника на Васюганских болотах на территории Томской и Новосибирской областей, утвержденное постановлением правительства РФ, позволит заняться изучением процессов, которые влияют на климат всей планеты. Такое мнение озвучил ТАСС во вторник глава исследовательского направления проекта Томского государственного университета "Транссибирский научный путь" (направлен на изучение климата, экосистем и ландшафта Сибири) Сергей Воробьев.

Ранее во вторник сообщалось, что премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о создании заповедника площадью 614,8 тыс. гектаров в Томской и Новосибирской областях, на территории Васюганских болот, по площади превышающих территорию таких стран как Дания или Швейцария. Он стал первым заповедником в обоих регионах.

"Васюганское болото - самое большое в мире и имеет большое значение в области регулирования мирового климата. Это индикатор глобального климатического цикла. Мы можем сказать, что если изменения происходят на Васюганском болоте - одной из самых устойчивых систем [в природе], - то значит во всем мире происходит что-то, о чем точно нужно задуматься", - сказал Воробьев.

Директор проекта "Транссибирский научный путь" Алла Борило, в свою очередь, пояснила ТАСС, что создание заповедника позволит сформировать международный коллектив ученых на базе центра, созданного в ТГУ, которые займутся исследовательской работой на Васюганских болотах. Какие именно исследования планируется проводить, она не уточнила.

"Наши ученые занимались проблемой создания заповедника уже в течение 15 лет. Наконец-то заповедник будет создан, две трети его находятся в Томской области и треть в Новосибирской", - отметила собеседница агентства.

Первый федеральный заповедник

Как рассказал ТАСС руководитель департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области Сергей Трапезников, решение о том, как будет организован штаб дирекции заповедника, и кто его возглавит, примет экспертный совет Министерства природных ресурсов и экологии РФ в течение 2018 года.

"Это первый федеральный заповедник на территории Томской области. Поэтому в регионе будет создана отдельная структура. Ученые будут помогать сохранению важных биосферных процессов этой уникальной территории", - сказал Трапезников.

Большое Васюганское болото площадью 5,3 млн гектаров находится в Западной Сибири, на территории Томской, Омской и Новосибирской областей.

Оно имеет сложную ландшафтную структуру в ненарушенном состоянии, здесь обитают редкие и исчезающие виды растений и животных, занесенные в Красную книгу РФ и охраняемые международными договорами.

Это стратегическое хранилище пресной воды (400 кубических километров), также там содержится порядка 2% мировых запасов торфа.

Болота являются природным охладителем климата, они изымают из атмосферы углерод - основу парниковых газов. Васюганское болото в 2007 году включено в предварительный список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, и, как отмечали ранее в администрации Томской области, после создания заповедника болото окончательно войдет в список Всемирного наследия.