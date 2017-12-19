Власти Севастополя планируют до 2022 года расселить все аварийные дома

СЕВАСТОПОЛЬ, 19 декабря. /ТАСС/. Правительство Севастополя планирует до 2022 года полностью решить вопрос с расселением горожан из аварийного жилья, сообщил во вторник на брифинге директор Департамента капитального строительства Севастополя Михаил Демиденко.

"Планы до 2022 года - все проблемы с аварийным жильем в городе закрыть", - сказал он.

Директор департамента сообщил, что в 2016 году из аварийного жилья было переселено 596 человек, в 2017 году - 629 человек. Планируется, что в 2018 году будет переселено 402 человека, в 2019 году - 339 человек, а с 2020 по 2022 год ежегодно будет переселять по 305 человек.

Сейчас, по его словам, в Севастополе 32 не расселенных аварийных дома, признанных таковыми после вхождения города в состав России в 2014 году, но работа по их выявлению продолжается, и, по прогнозам властей, в ближайшее время могут быть признаны аварийными еще столько же домов.