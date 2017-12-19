Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.12:
$ 58.61
€ 69.17
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Власти Севастополя планируют до 2022 года расселить все аварийные дома

Общество
19 декабря, 19:43 UTC+3 СЕВАСТОПОЛЬ СЕВАСТОПОЛЬ 19, декабря. /ТАСС

В следующем году планируется переселить 402 человека

Поделиться
Материал из 1 страницы

СЕВАСТОПОЛЬ, 19 декабря. /ТАСС/. Правительство Севастополя планирует до 2022 года полностью решить вопрос с расселением горожан из аварийного жилья, сообщил во вторник на брифинге директор Департамента капитального строительства Севастополя Михаил Демиденко.

Смотрите также

Как в регионах РФ проходит расселение аварийного жилья

"Планы до 2022 года - все проблемы с аварийным жильем в городе закрыть", - сказал он.

Директор департамента сообщил, что в 2016 году из аварийного жилья было переселено 596 человек, в 2017 году - 629 человек. Планируется, что в 2018 году будет переселено 402 человека, в 2019 году - 339 человек, а с 2020 по 2022 год ежегодно будет переселять по 305 человек.

Сейчас, по его словам, в Севастополе 32 не расселенных аварийных дома, признанных таковыми после вхождения города в состав России в 2014 году, но работа по их выявлению продолжается, и, по прогнозам властей, в ближайшее время могут быть признаны аварийными еще столько же домов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Севастополь
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
1917
Октябрьский переворот. Как это было
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Задержан вице-спикер парламента Нижегородской области
2
Уголовное дело в отношении Дениса Сугробова. Досье
3
Телефильм "Ирония судьбы, или С легким паром!". Досье
4
Пресс-секретарь Порошенко опубликовал "покаянное письмо Саакашвили"
5
Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня. Досье
6
Пенсионный фонд перечислит пенсии до Нового года
7
Впервые за 10 лет Первый канал не покажет "Иронию судьбы" 31 декабря
Темы дня
Новости партнеров
Реклама