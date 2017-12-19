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Власти Пскова не освоили более половины средств на покупку квартир сиротам из-за роста цен

Общество
19 декабря, 19:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, декабря. /ТАСС

Как сообщила начальник управления по учету и распределению жилплощади администрации города Марина Мусаева, в этом году город смог купить только 30 квартир

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МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Власти Пскова вернули в региональный бюджет средства, предназначенные для покупки квартир детям-сиротам, не сумев освоить 36 млн рублей из-за роста цен на жилье. В 2018 год размер максимальной стоимости квартир для этой категории увеличится на 200 тыс., чтобы исправить ситуацию, сообщили во вторник в пресс-службе администрации города.

"В ситуации с неосвоением средств на приобретение квартир для детей-сирот никто не виноват, здесь нет злого умысла, так сложился рынок. <…> Получилось так, что цена за квадратный метр, которая была заложена в бюджете еще в 2016 году, не соответствует (ниже) рыночной. <…> 80 торгов не увенчались успехом", - процитировали в пресс-службе начальника управления по учету и распределению жилой площади администрации Пскова Марину Мусаеву.

Она пояснила, что в текущем году город должен был приобрести квартиры для 64 детей, но удалось купить только 30 квартир - 25 в деревне Портянниково Псковского района и пять - в жилом комплексе "Европа".

По данным городских властей, для исправления ситуации в бюджете 2018 года на приобретение жилья для этой категории граждан предусмотрены средства в размере 88,4 млн рублей, максимальная стоимость квартиры также увеличится - до 1,263 млн рублей (в 2017 году она составляла 1,087 млн рублей), цена квадратного метра заложена в размере 38,267 тыс. рублей.

Как уточнили в областном управлении соцзащиты населения, из 69 млн рублей субсидии, выделенных Пскову на приобретение жилья в 2017 году, в областной бюджет пришлось вернуть более половины.

Сейчас в очереди на получение жилья в Псковской области стоит 1,8 тыс. сирот, которых государство обязано обеспечить квартирами.

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