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Россия и Сербия подписали договор о взаимном признании прав граждан на пенсии и пособия

Общество
19 декабря, 20:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, декабря. /ТАСС

Документ распространяется на лиц, которые являются гражданами этих стран, а также членов их семей

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МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Глава Минтруда РФ Максим Топилин и министр труда, занятости, социальной политики и по делам ветеранов Республики Сербия Зоран Джорджевич подписали договор о взаимном признании прав граждан на пенсии и пособия. Об этом сообщила во вторник пресс-служба российского ведомства.

В министерстве отметили, что 19 декабря в Москве состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина с сербским коллегой Александаром Вучичем.

"В рамках переговоров министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин и министр труда, занятости, социальной политики и по делам ветеранов Республики Сербия Зоран Джорджевич подписали Договор между Российской Федерацией и Республикой Сербией о социальном обеспечении", - говорится в пресс-релизе.

Документ основан на пропорциональном принципе распределения финансовых обязательств государств за стаж, приобретенный на территории России и Сербии, отметили в министерстве. Он распространяется на лиц, которые являются гражданами этих стран, а также членов их семей, добавили в ведомстве.

К предмету договора относятся страховые пенсии по старости, страховые пенсии по инвалидности, страховые пенсии по случаю потери кормильца, накопительная пенсия, выплаты за счет средств пенсионных накоплений, а также социальные пенсии, пояснили в Минтруда.

Кроме того, будут признаны права граждан на выплаты в связи с несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием, в случае смерти застрахованного и пособие на погребение, добавили в Министерстве труда и соцзащиты.

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Персоны
Вучич, Александар Топилин, Максим Анатольевич Путин, Владимир Владимирович
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