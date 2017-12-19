В посольстве РФ в Анкаре прошли мероприятия в память об Андрее Карлове

АНКАРА, 19 декабря. /Корр. ТАСС Денис Соловых/. Сотрудники и гости посольства России в Турции собрались во вторник, чтобы почтить память Андрея Карлова, который год назад трагически погиб в результате нападения в Анкаре. Как сообщили ТАСС сотрудники российской дипмиссии, увековечить память дипломата прибыли представители более 70 посольств Анкары.

После минуты молчания и исполнения гимнов России и Турции посол РФ в Турции Алексей Ерхов отметил, что "Андрей Геннадьевич посвятил последний период своей жизни укреплению и развитию отношений с Турецкой Республикой". "Думается, что лучшим памятником Андрею Геннадьевичу станут практические шаги по продолжению его дела. Лучшим памятником ему будут километры "Турецкого потока", работающие реакторы АЭС "Аккую", миллионы посещающих Турцию российских туристов, наращивание двусторонней торговли и упрочение двустороннего взаимодействия во всех областях, на всех уровнях и по всем азимутам", - сказал Ерхов.

Выразить свое почтение и уважение убитому послу Карлову также приехал депутат Великого национального собрания (парламента) Турции от правящей Партии справедливости и развития и сопредседатель Российско-турецкого форума общественности Берат Чонкар. "Андрей Карлов был успешным послом, он внес серьезный вклад в развитие отношений между нашими странами, а также был выдающейся личностью, по праву заслужив уважение турецкого общества. Его утрата является общей для всех нас. Расследование его убийства не прекратится до тех пор, пока нам не станут известны все детали произошедшего", - сказал парламентарий.

В беседе с ТАСС заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный подчеркнул, что "любой теракт преследует несколько целей: причинить как можно больше смертей, а также создать атмосферу хаоса и политической нестабильности". Он также напомнил, что "турецкая сторона все чаще упоминает, что заказчиком и исполнителем теракта, скорее всего, является ФЕТО ("Террористическая организация фетхуллахистов" - прим. ТАСС)".

Памятные слова произнес и депутат Госдумы Умахан Умаханов: "Душой отношений между Россией и Турцией был посол Андрей Карлов. Мы это понимаем, как понимаем и то, что отношения наших государств нельзя разрушить. Андрей Карлов, его жизнь и миссия посла стали неотъемлемой частью наших государственных отношений".

После этого в посольстве в память об Андрее Карлове выступила всемирно известная турецкая пианистка Идиль Бирет.

Расследование убийства

19 декабря прошел ровно год со дня смерти Андрея Карлова. Он был убит во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре, нападавший - полицейский Мевлют Мерт Алтынташ - ликвидирован. В МИД РФ произошедшее квалифицировали как теракт, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Акт международного терроризма". Посмертно Карлову было присвоено звание Героя России.

Ранее во вторник газета "Сабах" со ссылкой на официальное заявление турецкой прокуратуры сообщила о том, что убийца российского посла был связан с исламским проповедником Фетхуллахом Гюленом. Согласно данным следствия, лидер ФЕТО Фетхуллах Гюлен был знаком с убийцей Андрея Карлова, на его телефон поступала вся информация. Анкара обвиняет проживающего в США с 1999 года Гюлена и возглавляемую им ФЕТО в попытке госпереворота 15 июля 2016 года.