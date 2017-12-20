Журналисты для работы на выборах президента должны будут получить специальную аккредитацию

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Сотрудники средств массовой информации для работы в день выборов президента 18 марта на избирательных участках должны будут получать отдельную аккредитацию в Центризбиркоме или региональной комиссии. Годовая аккредитация, полученная перед единым днем голосования 10 сентября этого года, действовать не будет, сообщила ТАСС в среду секретарь ЦИК РФ Майя Гришина.

Перед выборами в Госдуму в 2016 году в законодательство были внесены поправки, обязавшие сотрудников СМИ получать аккредитацию для работы на избирательных участках в день голосования. При этом аккредитоваться может только журналист, трудовой договор с которым был заключен не позднее чем за два месяца до назначения выборов. Сотрудники СМИ могут получить аккредитацию в ЦИК, она обеспечит им доступ на любые избирательные участки по всей стране, или в региональном избиркоме - тогда география его действия будет ограничена конкретным субъектом. Аккредитация действует год и может использоваться на муниципальных выборах, которые проходят в течение всего года.

"[Аккредитации] на 10 сентября не будут работать", - сказала Гришина, уточнив, что сейчас ЦИК прорабатывает проект постановления о порядке аккредитации СМИ на выборах президента.

В календарном плане избирательной кампании, утвержденном ЦИК, впрочем, уже указан день, не позднее которого журналисты смогут подать заявки в избирком региона, - 14 марта. Это, пояснила Гришина, "самый поздний срок по предоставлению в соответствующую комиссию, то есть избирком субъекта, трехдневный".

Когда заявки на аккредитацию можно будет подавать в Центризбирком, пока не определено, добавила она.

Ранее любые сотрудники СМИ при наличии редакционного удостоверения могли беспрепятственно приходить на избирательные участки. Этим нередко пользовались общественные организации по наблюдению за выборами, регистрировавшие СМИ и массово направлявшие на участки наблюдателей под видом журналистов.