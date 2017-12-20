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Программу ликвидации аварийного жилья на Ямале могут продлить до 2025 года

Общество
20 декабря, 17:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, декабря. /ТАСС

Стратегия передана на рассмотрение губернатору и правительству округа

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МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Программу ликвидации аварийного жилого фонда в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) планируют продлить до 2025 года. Ежегодно на эти цели потребуется около 6 млрд рублей, сообщили в среду в пресс-службе губернатора региона.

"Для опережающего развития нового жилищного строительства разработана региональная программа ликвидации аварийного фонда, признанного таким после 1 января 2012 года. Стратегия рассчитана до 2025 года… Документ был представлен губернатору округа и членам окружного правительства для дальнейшего принятия решения", - говорится в сообщении.

"Плановые показатели ориентируются на "старение" фонда, объем которого превышает 400 тыс. кв. м. Региональный план действий содержит ежегодный план расселения, прогноз износа домов и необходимый объем финансирования", - пояснили в пресс-службе.

Ямал нуждается в продлении программы, так как исторически на его территории было построено большое количество деревянных домов, которые быстро ветшают. "Наибольший объем аварийного жилья в городах первопроходцев Ямала - Ноябрьске, Лабытнангах, Новом Уренге, а также в Тазовском и Пуровском районах. Ветхий фонд с высокой степенью износа преобладает в городах Салехард, Лабытнанги, Ноябрьск", - уточнили в пресс-службе.

По словам руководителя департамента строительства и жилищной политики региона - главного архитектора ЯНАО Юрия Теряева, с 2010 года благодаря реализации программы по ликвидации ветхого и аварийного жилья жилищные условия улучшили уже более пяти тыс. ямальских семей.

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