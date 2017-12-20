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Дума вводит уголовное наказание за фиктивную регистрацию мигрантов в офисах

Общество
20 декабря, 17:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, декабря. /ТАСС

В настоящее время за фиктивную регистрацию мигрантов предусмотрен штраф в размере от 100 тыс. до 500 тыс. рублей

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МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Госдума на заседании 20 декабря приняла пакет законопроектов, направленных на борьбу с фиктивной регистрацией мигрантов в нежилых помещениях. Инициатива была внесена в нижнюю палату парламента в октябре группой депутатов во главе с вице-спикером Ириной Яровой ("Единая Россия").

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Поправки вносятся в закон "О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ" и в Уголовный кодекс. В первом случае устанавливается, что фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания может иметь место не только в жилых, но и в нежилых помещениях. В УК РФ существующая ответственность за фиктивную постановку на учет у физических лиц распространяется на постановку на учет у юридических лиц.

В настоящее время за фиктивную регистрацию мигрантов предусмотрен штраф в размере от 100 тыс. до 500 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет. В качестве наказания также могут быть назначены принудительные работы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью также на срок до трех лет. Еще одной мерой, согласно законодательству, может быть лишение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок.

Как заявила журналистам 20 декабря Яровая, в Россию ежегодно прибывает 12 млн иностранцев, из которых 11,5 млн проходят регистрационный учет. "Анализ ситуации показывает, что порядка 59% иностранных граждан, которые пребывают в РФ сегодня, регистрируются в нежилых помещениях. При этом количество тех лиц, которые регистрируются в гостиницах, стабильно - порядка 27%", - привела она статистику. Таким образом, половина зарегистрированных мигрантов встают на учет в нежилых помещениях фирм, отметила вице-спикер.

"Мы констатируем, что появилось такое понятие как "резиновый офис", и это позволяет, во-первых, легализовывать свое пребывание на территории РФ лицам, которые фактически не имеют установленного реального места пребывания и проживания", - продолжила Яровая. Во-вторых, "это не дает возможности уполномоченным органам снимать с фиктивной регистрации мигрантов и оставляет без ответственности предприимчивых дельцов, действующих абсолютно против интересов государства и общества, - лиц, которые осуществляют создание этих "резиновых офисов" для фиктивной регистрации мигрантов", - пояснила она.

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Персоны
Яровая, Ирина Анатольевна
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