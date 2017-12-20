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THR: обличительные плакаты с Мэрил Стрип появились в США на фоне сексуального скандала

Общество
20 декабря, 17:57 UTC+3

Глаза актрисы на фото закрыты надписью "Она знала"

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Мэрил Стрип

Мэрил Стрип

© Vianney Le Caer/Invision/AP

ТАСС, 20 декабря. Анонимные уличные художники развесили на улицах Лос-Анджелеса плакаты с изображением американского продюсера Харви Вайнштейна и актрисы Мэрил Стрип, глаза которой закрыты надписью "Она знала".

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Как сообщил во вторник журнал  The Hollywood Reporter, плакаты, вероятно, связаны с обвинениями в адрес актрисы в осведомленности о поведении Вайнштейна, оказавшегося в центре скандала с сексуальными домогательствами.

По данным издания, плакаты были расклеены во вторник утром в нескольких местах, в том числе рядом с домом Стрип в Пасадене (пригород Лос-Анджелеса) и близ киностудии 20th Century Fox.

Как отмечает журнал, ранее обвинившая Вайнштейна в изнасиловании актриса Роуз Макгоуэн упрекнула Стрип в том, что она знала о поведении продюсера, но предпочитала об этом молчать. Сама Стрип эти обвинения отвергла, заявив что ей ничего не было неизвестно о действиях Вайнштейна.

Тема сексуальных домогательств стала крайне актуальной в США после скандала Вайнштейном. С обвинениями в его адрес с начала октября выступили уже более 80 женщин, в том числе актрисы Анджелина Джоли и Гвинет Пэлтроу. После скандала с Вайнштейном в США началась целая череда обвинений в домогательствах в адрес известных лиц. В приставаниях обвинили, в частности, актера Кевина Спейси, комика Луиса Си Кея, нескольких американских политиков, экс-президента США Джорджа Буша-старшего и многих других.

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