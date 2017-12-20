Суд запретил проводить Яшину "День свободных выборов" 24 декабря в Москве

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Мосгорсуд отменил решение совета депутатов Красносельского муниципального округа Москвы, главой которого является Илья Яшин, о проведении 24 декабря местного мероприятия "День свободных выборов". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд удовлетворил иск депутата Красносельского муниципального округа Москвы Алевтины Базеевой об исключении праздника "День свободных выборов" из перечня мероприятий, ранее утвержденных советом депутатов округа", - сообщили в пресс-службе.

Ранее Красносельский совет принял решение о проведении 24 декабря районного праздника "День свободных выборов" в Лермонтовском сквере. Власти Москвы заявили, что совет обязан был согласовать мероприятие с мэрией, и объявили намеченный праздник несогласованной акцией. Соответствующее предупреждение органы прокуратуры направили Яшину.

14 декабря Мещанская межрайонная прокуратура Москвы предостерегла главу муниципального округа Красносельский Илью Яшина о недопустимости проведения несогласованного массового мероприятия. Яшин опубликовал в Facebook информацию о проведении 24 декабря в Лермонтовском сквере мероприятия "День свободных выборов". Позднее блогер Алексей Навальный призвал сторонников присоединиться к этой акции.