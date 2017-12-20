Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.12:
$ 58.72
€ 69.5
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Суд запретил проводить Яшину "День свободных выборов" 24 декабря в Москве

Общество
20 декабря, 18:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, декабря. /ТАСС

Ранее депутат Красносельского муниципального округа Алевтина Базеева подала иск об исключении праздника "День свободных выборов" из перечня мероприятий, утвержденных советом депутатов округа

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Мосгорсуд отменил решение совета депутатов Красносельского муниципального округа Москвы, главой которого является Илья Яшин, о проведении 24 декабря местного мероприятия "День свободных выборов". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд удовлетворил иск депутата Красносельского муниципального округа Москвы Алевтины Базеевой об исключении праздника "День свободных выборов" из перечня мероприятий, ранее утвержденных советом депутатов округа", - сообщили в пресс-службе.

Ранее Красносельский совет принял решение о проведении 24 декабря районного праздника "День свободных выборов" в Лермонтовском сквере. Власти Москвы заявили, что совет обязан был согласовать мероприятие с мэрией, и объявили намеченный праздник несогласованной акцией. Соответствующее предупреждение органы прокуратуры направили Яшину.

14 декабря Мещанская межрайонная прокуратура Москвы предостерегла главу муниципального округа Красносельский Илью Яшина о недопустимости проведения несогласованного массового мероприятия. Яшин опубликовал в Facebook информацию о проведении 24 декабря в Лермонтовском сквере мероприятия "День свободных выборов". Позднее блогер Алексей Навальный призвал сторонников присоединиться к этой акции.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
1917
Октябрьский переворот. Как это было
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Какие налоговые долги простят россиянам
2
Путин подписал закон о продлении заморозки накопительной части пенсии
3
Производитель онлайн-касс "Штрих-М" обещает в ближайшее время устранить сбой в работе
4
Депутат Госдумы: резолюция ГА ООН по Крыму противоречит волеизъявлению жителей полуострова
5
Паралимпийский комитет России был готов к решению МПК продлить отстранение
6
РФ не получала от Белоруссии уведомлений об отказе от переговоров по импорту электричества
7
Задержан вице-спикер парламента Нижегородской области
Темы дня
Новости партнеров
Реклама