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Госдума приняла во втором чтении законопроект о запрете притравочных станций

Общество
20 декабря, 18:11 UTC+3

Согласно документу, дрессировка собак должна осуществляться способами, не допускающими физического контакта между животными и жестокого обращения с ними

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МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Госдума приняла 20 декабря во втором, основном чтении законопроект, которым вводится запрет на деятельность контактных притравочных станций, где собак натравливают на диких животных, и на контактную притравку как таковую. Авторами инициативы выступили председатель палаты Вячеслав Володин, его первый заместитель Иван Мельников (КПРФ), вице-спикеры Ольга Тимофеева ("Единая Россия") и Ольга Епифанова ("Справедливая Россия"), глава комитета по экологии и охране окружающей среды единоросс Владимир Бурматов и другие парламентарии.

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Документом устанавливается, что "подготовка и обучение (дрессировка) животных допускаются только в отношении собак охотничьих пород и ловчих птиц и только в закрепленных охотничьих угодьях". При этом такая дрессировка "должна осуществляться способами, не допускающими физического контакта между животными и жестокого обращения с ними".

"Основной вопрос, который звучит в связи с законопроектом о запрете контактных способов тренировки (дрессировки) животных: что значит отсутствие контакта между животными в момент такой тренировки, так называемой притравки, какой должна быть разделяющая их [животных] конструкция", - пояснил журналистам Володин.

В связи с этим ко второму чтению законопроекта была подготовлена поправка, в которой дано определение этой конструкции с учетом международного опыта, сообщил спикер (ставший одним из авторов поправки), уточнив, что обычно в таком случае используют сетки или специальные стекла. "Ее [разделяющей конструкции] главная задача - не допустить прямого контакта между животными, приводящего к нанесению физических увечий. Считаем, что в случае принятия законопроекта эта задача будет решена", - подчеркнул он.

Согласно инициативе, владельцы притравочных станций будут обязаны устанавливать ограждения из сетки или стекла, которые защитят от травм как охотничьих собак, так и диких животных. "Надеюсь, такой подход однозначно поддержат и охотники, и зоозащитники. А те, для кого это только бизнес, должны понимать, что жестокое обращение с животными недопустимо в нашей стране. И никакими благими целями оправдывать его нельзя", - заключил Володин.

Поправка получила поддержку парламентариев. "Контактная притравка - это неоправданная жестокость. Чтобы ее исключить, но при этом сохранить возможность дрессировки собак, была внесена данная корректировка", - сказал ТАСС депутат-единоросс Юрий Швыткин

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Персоны
Мельников, Иван Иванович Тимофеева, Ольга Викторовна Епифанова, Ольга Николаевна Володин, Вячеслав Викторович Бурматов, Владимир Владимирович
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