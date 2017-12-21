Кабмин рассмотрит меры для своевременной выплаты зарплат в стране

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Правительство России проведет очередное заседание, одним из главных вопросов которого станут дополнительные меры по обеспечению своевременной выплаты зарплат.

Развитие образования и защита прав детей-сирот

Как сообщили в пресс-службе кабмина, также в повестку дня заседания включен проект закона, направленного на совершенствование целевого обучения специалистов. "Цель законопроекта - формирование эффективного механизма удовлетворения потребностей экономики квалифицированными кадрами со средним профессиональным и высшим образованием, в том числе направленного на приоритетное обеспечение потребности в кадрах тех субъектов Федерации, где региональным рынком труда не может быть восполнен имеющийся дефицит кадров", - говорится в сообщении. Предполагается, что в договоре о целевом обучении будут устанавливаться срок трудовой деятельности выпускника в организации и срок трудоустройства в эту организацию. За неисполнение обязательств по такому договору предусматривается штраф в размере расходов бюджета, за счет средств которых обучается гражданин.

Еще один законопроект, вынесенный на заседание, должен усовершенствовать механизм обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, формирование единой административной практики в сфере обеспечения жилыми помещениями этих категорий граждан и повышение государственных гарантий защиты их жилищных прав. В частности, предлагается установить единый порядок учета детей-сирот, имеющих право на жилые помещения, сформировать соответствующий региональный список и наделить правительство России полномочием по установлению такого порядка.

Полномочия военной полиции

Кабинет министров также рассмотрит законопроект, уточняющий понятие иностранного инвестора. "Цель законопроекта - создание действенного механизма пресечения получения российскими юридическими лицами и гражданами необоснованных преимуществ, предусмотренных для иностранных инвесторов, совершенствование инвестиционного законодательства", - отметили в правительстве. Законопроектом предлагается уточнить понятия "иностранный инвестор", "иностранная инвестиция", ввести понятие "контролируемое лицо".

Еще один законопроект предлагает наделить военную полицию дополнительными полномочиями, связанными с рассмотрением дел об административных правонарушениях и составлением протоколов в отношении военнослужащих Вооруженных Сил, граждан, призванных на военные сборы, а также лиц гражданского персонала Вооруженных Сил.

Другой документ направлен на совершенствование порядка предоставления некоммерческим организациям, при которых создаются постоянно действующие арбитражные учреждения (ПДАУ), и иностранным арбитражным учреждениям права на исполнение функций постоянно действующего арбитражного учреждения и повышение роли Совета по совершенствованию третейского разбирательства в процедуре предоставления такого права. "В частности, законопроектом предлагается установить, что право на исполнение функций ПДАУ российским некоммерческим организациям будет предоставляться актом правительства России, а отказ в предоставлении такого права - решением Минюста России на основании соответствующих рекомендаций Совета, - отмечают в кабмине. - В целях повышения роли Совета законопроектом предлагается наделить его полномочиями по обобщению практики применения законодательства об арбитраже (третейском разбирательстве)".