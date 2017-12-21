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Курсанты Суворовского училища завершат украшение главной новогодней елки России

Общество
21 декабря, 1:04 UTC+3 МОСКВА 21, декабря. /ТАСС

В этом году кремлевская елка наряжается в стиле "русская ярмарка"

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МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Лучшие курсанты Московского Суворовского училища приглашены в четверг в Кремль, чтобы завершить украшение главной новогодней елки России. Дизайн елочного наряда в этом году выдержан в стиле "русская ярмарка".

Как рассказала ТАСС пресс-секретарь управляющего делами президента РФ Елена Крылова, сотрудники Управделами три последних дня наряжали дерево, прибывшее в воскресенье на Соборную площадь из Домодедовского района Московской области.

Высота елки, возраст которой приближается к 100 годам, - 27 метров, размах нижних лап - 10 метров. "По традиции последних лет, в конце работы мы приглашаем юных помощников, чтобы они не только внесли свой вклад в украшение новогоднего дерева, но и первыми оценили праздничное убранство Кремля", - объяснила Крылова.

Она напомнила, что последние два года кремлевская елка наряжалась в стиле "советское ретро". Теперь же в качестве основной идеи дизайна выбрана "русская ярмарка". "Главная задача состояла в том, чтобы, изменив образ, использовать максимальное количество украшений прежних лет", - подчеркнула пресс-секретарь. Для примера она привела традиционные елочные шары: 2300 таких игрушек прошлогодние и 700 новые.

Дерево будет украшать Кремль до конца новогодних каникул. 26 декабря хоровод вокруг него будут водить школьники, которые съедутся из всех регионов России на традиционный детский праздник Общероссийской елки.

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