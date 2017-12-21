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Трутнев: в ДФО строится более тысячи новых предприятий, которым нужны управленцы

Общество
21 декабря, 4:41 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 21, декабря. /ТАСС

Вице-премьер отметил, что сейчас на Дальнем Востоке самые высокие показатели развития

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ВЛАДИВОСТОК, 21 декабря. /ТАСС/. Строительство более тысячи новых предприятий, для которых нужны управленческие кадры, ведется в настоящее время на Дальнем Востоке. Об этом в четверг во Владивостоке на открытии окружного полуфинала Всероссийского конкурса "Лидеры России" сообщил журналистам заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

"Строится более тысячи предприятий, нам нужны управленцы. Нам это очень важно. <...> У нас сегодня самые высокие (на Дальнем Востоке) показатели развития. Чтобы мы не затормозили, нам постоянно надо быть конкурентными", - отметил полпред.

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Трутнев подчеркнул, что сегодня на Дальнем Востоке создано конкурентное инвестиционное пространство. "Это пространство работает, у него есть результаты. Сегодня 26% всего объема иностранных инвестиций, приходящих на территорию России, приходится на Дальний Восток - на 4% населения (страны)", - сообщил полпред.

Всего в окружном полуфинале конкурса во Владивостоке принимают участие более 300 молодых управленцев со всего Дальнего Востока. "По итогам первого этапа конкурса - онлайн-тестирования и дистанционного отбора - от Дальневосточного федерального округа в федеральный окружной полуфинал прошли 303 участника, из них 101 человек от Приморского края", - уточнили ТАСС в оргкомитете.

В течении двух дней их ждут командные деловые игры, направленные на решение производственных и социальных управленческих проблем в постоянно меняющемся составе команд. Оценка участников полуфинала, как и в остальных округах, будет проводиться по 8 компетенциям.

Конкурс "Лидеры России"

Конкурс "Лидеры России" проводится по поручению президента РФ для выявления, развития и поддержки перспективных руководителей, обладающих высоким уровнем развития лидерских качеств и управленческих компетенций. Оператор Конкурса - Российская академия народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС). В финале конкурса, который пройдет в феврале 2018 года в Москве, примут участие 300 лучших управленцев со всей России.

Все финалисты получат образовательные гранты в размере миллиона рублей. У победителей конкурса будет возможность в течение года получать консультации наставников проекта из числа ведущих управленцев страны, среди которых главы федеральных министерств и ведомств, губернаторы, руководители крупнейших государственных и частных компаний, общественных и деловых ассоциаций.

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