Историки представят модели несохранившихся святынь Московского Кремля

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Панорама Московского Кремля трехвековой давности впервые будет представлена в четверг на круглом столе "Святыни Кремля". Графическое изображение на полотне длиной 5 м и высотой 80 см выносится на обсуждение ученых. Не исключено, что в дальнейшем оно будет демонстрироваться на публике.

"На полотне изображены Кремль и Замоскворечье с высоты птичьего полета, как их можно было бы наблюдать с места, где сейчас находится Храм Христа Спасителя", - рассказала ТАСС преподаватель исторического факультета МГУ Ольга Кайкова о работе коллег из Московского архитектурного института (МАРХИ).

По ее словам, по документам удалось составить подробный план, восстановить очертания несохранившихся зданий Москвы ХVII века. Эта работа заняла несколько лет, но ее планируется продолжить и изготовить трехмерную модель центра Москвы трехвековой давности. Кайкова полагает, что панорама Московского Кремля может быть представлена на одной из выставок, посвященных истории столицы.

Еще одна разработка ученых - трехмерная модель памятника императору Александру II в Кремле. "Памятник простоял всего 20 лет, он был снесен в 1918 году", - напомнила историк. Она отметила, что специалистам также удалось создать модель трехэтажного здания, на крыше которого располагался монумент, "восстановить его исторические интерьеры 1910 года".

Поскольку этот комплекс находился фактически внутри Кремлевского холма, то чтобы сравнять его с землей в прямом смысле слова, советским властям понадобилось несколько лет - здание засыпали в 1928 году.

На круглом столе в четверг также будет представлен фильм "Святыни Кремля", в котором впервые собраны полные описания всех нынешних и прежних святынь.

Круглый стол проводят Российское историческое общество и исторический факультет МГУ. Среди участников - преподаватели и специалисты ведущих исторических научных институтов и вузов.