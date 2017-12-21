Детский омбудсмен сомневается в правомерности лишения матери семи приемных детей в Хакасии

МОСКВА, 21 декабря. ТАСС. Уполномоченная по правам детей при президенте России Анна Кузнецова на странице в Facebook в четверг выразила сомнение в правомерности отбора у Любови Лицегевич из Хакасии семерых приемных детей. Ранее местные СМИ сообщили, что комиссия по делам несовершеннолетних приняла решение изъять детей, так как приемная мать якобы нарушает гендерное развитие пятилетнего мальчика, отрастив ему длинные волосы.

"В Хакасии у приемной мамы забрали семь детей. И только сейчас начали разбираться - "почему?", и только после того, как информация попала в СМИ. Пока мне сообщают какую-то ерунду про "не открыла дверь опеке", "жуткие махинации с деньгами", которые заключались в покупке 30 пар носков... Это меня, с моими шестью детьми пытаются "удивить", - говорится в сообщении Кузнецовой.

Она высказала сомнение в правомерности действий органов опеки. "Если все так ужасно, то куда смотрела опека, когда передавала детей в эту семью? Что вдруг случилось с примерной приемной мамой, имеющей многочисленные награды и благодарности? - выразила удивление омбудсмен. - Дети - это не игрушка и не предмет манипуляций. Вопросов пока очень много, но большинство из них к уполномоченным ведомствам". Кузнецова уточнила, в настоящий момент находится в Перми, но уже направила специалистов в Хакасию.

20 декабря член Совета Федерации Елена Мизулина сообщила на своем сайте, что направит по данному факту официальный запрос в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить законность действий сотрудников органов опеки. По ее мнению, необходимо проверить, не изъяли ли детей у приемной матери за то, что она жаловалась на задержки выплат опекунских денег. Мизулина добавила, что длина волос не может рассматриваться как признак угрозы для жизни и здоровья ребенка, а психическое насилие совершается как раз сотрудниками органы опеки, которые сразу идут на крайнюю меру и отбирают детей.

История вопроса

Жительница села Боград в Хакасии Лицегевич воспитала 21 ребенка, 20 из которых были взяты из приютов. У женщины есть многочисленные грамоты и благодарности за воспитание детей. Ранее приемная мать заявляла, что недополучает опекунские деньги и сообщала о конфликте с руководством детского сада, которое требовало у нее деньги на ремонт.

Причиной изъятия детей у приемной матери стало заявление заведующей детсада, в который ходил пятилетний приемный сын Лицегевич. Руководитель дошкольного учреждения сообщила, что у мальчика отращены волосы до поясницы, а его мать их скрепляет розовой резинкой. Комиссия по делам несовершеннолетних пришла к выводу, что тем самым женщина нарушает гендерное развитие ребенка, и приняла решение отобрать у Лицегевич всех семерых приемных детей.