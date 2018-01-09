Мастерица из Рузаевки сохраняет традиции национального мордовского искусства

Мордовское народное искусство уникально и не похоже ни на русское, ни на татарское, хотя на протяжении столетия развивалось вместе с ними. Особое место в нем занимает национальный костюм — этнограф и историк Иван Смирнов сравнивал его оформление с верхней одеждой византийских императоров.

Развернуть Светлана Сараева © Александр Поляков/ТАСС Светлана Сараева © Александр Поляков/ТАСС

Традиции мордовской вышивки, которые столетиями передавались в деревнях от матери к дочери, продолжает Светлана Сараева — одна из известных мастеров мордовского декоративно-прикладного искусства. Им она занимается уже более 30 лет, а ее работы, не раз удостаивавшиеся наград, представлены в музеях Мордовии и на выставках по всей России. Светлана Сараева живет в Рузаевке — втором по величине после Саранска городе Мордовии — и преподает в детской художественной школе.



"Любительница лошадей"

Сама Светлана считает, что ее интерес к искусству начался с лошадей.

"Я с детства очень любила рисовать лошадей. В селе Болдово, откуда я родом, их держали как тягловую рабочую силу, вместо машин. И до того они поразили меня своей красотой... Кстати, мое отчество — Филипповна, а на греческом Филипп означает "любитель лошадей", — рассказывает она.

Развернуть Светлана Сараева в молодости © Личный архив Светланы Сараевой Светлана Сараева в молодости © Личный архив Светланы Сараевой

Когда Света была маленькой, пионервожатая, увидев ее рисунки, взяла с девочки обещание поступить в художественную школу. И Светлана слово сдержала — училась на отделении живописи. Прикладного направления не было — его Сараева откроет позже сама, когда в 1988 году вернется преподавать в родную школу.

Поступив в Саранское художественное училище, Сараева заинтересовалась мордовской вышивкой и народным костюмом — ее вдохновили работы студентов, занимающихся декоративно-прикладным искусством.

"Я помню, мама вышивала рушники, скатерти, все мелкие вещи раньше расшивали. Купить что-то подобное было невозможно, поэтому в деревнях все делали своими руками. У меня три сестры, и мы всегда сами старались шить и вязать себе. Поэтому вышивка изначальна была мне близка", — вспоминает Светлана.

Дипломной работой будущей мастерицы стал мокшанский костюм. Уже после окончания училища, в 1988 году, она создавала костюм для известного мордовского фольклорного ансамбля "Келу".

"Древняя письменность"

Развернуть © Александр Поляков/ТАСС © Александр Поляков/ТАСС

Мордовская вышивка — занятие трудоемкое. Даже сейчас, будучи мастером, на вышивку одного полотенца в национальном стиле Сараева тратит около года.

"Я, конечно, не спешу — занимаюсь этим вечером или в свой выходной, а потом неделю могу вообще не подходить. Но даже если не отрываться, сидеть с утра до ночи за этой работой, то все равно только на одно полотенце уйдет примерно месяц", — рассказывает собеседница.

Над вышивкой Светлана работает в перерывах между занятиями в художественной школе, где она возглавляет декоративно-прикладное отделение.

Национальная мордовская вышивка идет не по контуру рисунка, а по счету нитей ткани. По словам мастера, это чем-то похоже на работу архитектора: нити, как кирпичики в здании, создают сложный геометрический рисунок.

Это своего рода древняя письменность. Как я могу что-то здесь менять?

Все орнаменты, которые Светлана Сараева использует при создании своих работ, — аутентичные. Она берет их либо из классических работ финского этнографа Акселя Олая Гейкеля, который составил самое детальное описание мордовского костюма и его элементов, либо копируя орнаменты с той вышивки, которую до сих пор можно найти в мордовских деревнях.

"Например, бабушка в одном из сел отдала старую рубаху, я сделала с нее эскиз и вернула обратно — ведь в этой рубахе ее потом хоронить будут", — рассказывает Светлана.

Развернуть © Александр Поляков/ТАСС © Александр Поляков/ТАСС

Единственное, с чем она экспериментирует в своих работах, — это композиция и немного цвет: разбавляет основной для мордовской вышивки красно-кирпичный оттенок вкраплениями других. Это делает традиционные вещи чуть современнее, так их легче вписать в интерьер дома.

Изменять сам орнамент художник не имеет права, так как в мордовской культуре он несет определенный смысл. Треугольный знак, например, может обозначать гору, зигзагообразный — воду или молнию, квадрат может быть символом дома.

"Это своего рода древняя письменность. Как я могу что-то здесь менять?" — объясняет Светлана.

Костюм-"книга"

Национальный костюм — одно из достижений мордовской народной культуры. По словам Светланы Сараевой, на протяжении многих столетий мордовский костюм, прежде всего женский, был своего рода "книгой" — по нему можно было многое узнать о хозяйке.

© Личный архив Светланы Сараевой

"Девочка в 14 лет начинала вышивать костюм к свадьбе, потом в нем выходила замуж. По мере того как менялась ее жизнь, рождались дети, к костюму добавлялись новые элементы: вышивка, украшения. Сейчас это трудно сделать, но раньше можно было понять, богатая или бедная девушка, замужем или нет, сколько у нее детей, хорошо ли она живет", — рассказывает Сараева.

Многие детали мордовского костюма выполняли также функцию оберега. Вышивка с защитными символами располагалась на шее, груди, подоле. Бедренную область закрывало, как правило, украшение пулай — массивный пояс, в изготовлении которого иногда использовали кору деревьев, на коленях носили специальные наколенники. Замужние девушки прятали волосы под платок или специальный головной убор. Вместе с украшениями (ими, как правило, служили монеты) такой праздничный костюм мог весить несколько килограммов.

У представителей этнических групп мордвы — мокши и эрзи — костюмы не похожи друг на друга.

"И не только в костюмах, у них есть отличия и в языке, и даже в характере. Сама я метиска: моя мама наполовину русская, наполовину эрзя, а отец — мокша. Поэтому мне легко заниматься и русской вышивкой, и мокшанской, и эрзянской", — говорит Светлана.

Развернуть © Личный архив Светланы Сараевой © Личный архив Светланы Сараевой

Костюмы отличаются даже у жителей соседних районов Мордовии. Например, для Рузаевского района характерен передник с рукавами и головной платок, особый орнамент. "В эрзянских костюмах большая полоса вышивки идет посередине, а еще несколько полос по бокам; в мокшанских — середина пустая, ее закрывали либо передником, либо украшениями, а вышивка шла на подоле", — рассказывает Сараева.

В семейной жизни пригодится

Помимо костюмов и полотенец Светлана вышивает столешницы, панно, куклы и даже чехлы для сотовых телефонов, украшенные мордовским орнаментом. Изначально большая часть изделий предназначается для выставочных залов, что-то идет на продажу.

Художница признается: для собственного удовольствия она продолжает рисовать — несколько работ пастелью с изображением тех самых лошадей, когда-то вдохновивших ее на творчество, висят у нее дома.

Развернуть © Личный архив Светланы Сараевой © Личный архив Светланы Сараевой

Декоративно-прикладное отделение в детской художественной школе Сараева возглавляет с 1988 года. Поначалу детей туда набирали с трудом, сейчас в двух группах у Светланы 20 учеников.

"Для Рузаевки этого достаточно. Интерес к народному прикладному искусству сохраняется, но сейчас сложно привлечь детей, чтобы сделать что-то руками. Хотя для девочек, например, это всегда хорошо — шить, плести из бисера. Мало ли что в семейной жизни пригодится", — говорит она.

Александр Поляков