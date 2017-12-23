МЧС распространило экстренное предупреждение о сильном снеге в Москве предстоящей ночью

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Столичные спасатели предупреждают о непогоде в ночь на воскресенье в Москве и области. Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного Главного управления МЧС, в регионе ожидаются сильный снег и метель.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в течение суток 24 декабря по Московской области и городу Москве ожидается снег, ночью местами сильный, метель, усиление ветра с порывами ночью 13-18 м/с, днем 11-16 м/с, гололедица", - сказал собеседник агентства.

В главке рекомендуют, находясь на улице, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. "Управляя автотранспортом в неблагоприятных погодных условиях рекомендуется значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать внезапных маневров на дороге - обгонов, перестроений и опережений", - отметили в пресс-службе.