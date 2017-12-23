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Власти Курганской области готовы помочь фермеру, которого судят за GPS-трекер

Общество
23 декабря, 16:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, декабря. /ТАСС

Губернатор региона считает, что фермер ненамеренно нарушил закон, приобретая специальное устройство, запрещенное к свободному обороту на территории России

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МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Власти Курганской области готовы оказать помощь фермеру Евгению Васильеву, которого судят за приобретение GPS-трекера для слежения за теленком. Помощь, в частности, может выразиться в гранте для начинающих фермеров, сообщил в субботу журналистам губернатор региона Алексей Кокорин.

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О фермере из села Лопатки Курганской области рассказали президенту РФ Владимиру Путину на большой пресс-конференции 14 декабря. Васильев, отец четверых детей, который является инвалидом III группы из-за бронхиальной астмы, заказал из Китая GPS-трекер "Мини А8", чтобы следить за теленком. Устройство запрещено к свободному обороту на территории России в связи с наличием признаков отнесения к специальным техсредствам для негласного получения информации. Мужчина был задержан сотрудниками ФСБ в помещении "Почты России" в селе Лопатки при получении почтового отправления, ему предъявлено обвинение по статье УК РФ "Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации".

"У нас есть гранты для начинающих фермеров, для крестьянско-фермерских хозяйств. В этом году было выдано 28 таких грантов. Мы готовы рассмотреть и поддержать [фермера], тем более, что семья многодетная, и если у человека есть заинтересованность, естественно, мы будем помогать", - сказал Кокорин.

Губернатор считает, что фермер ненамеренно нарушил закон, приобретая специальное устройство. "Правоохранительные органы выполнили свой долг, то есть, если этот GPS-трекер подходит под шпионское оборудование, естественно, оно было извлечено. Но я склонен считать, что этот фермер не приобретал это оборудование именно для этих [шпионских] целей. В рабочем порядке сейчас там разбираются, я думаю, что до логического завершения этот инцидент, если можно так назвать, будет разобран, и никаких серьезных последствий фермер в любом случае не понесет", - отметил Кокорин.

По данным пресс-службы Генпрокуратуры РФ, уголовное дело в отношении фермера из Курганской области Евгения Васильева, которого обвиняют в незаконном обороте спецсредств, по ходатайству государственного обвинителя будет возвращено в прокуратуру Лебяжьевского района. В целях проверки обоснованности привлечения Васильева к уголовной ответственности дело дополнительно изучит прокуратура Курганской области. Вопрос о декриминализации статьи УК РФ "Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации" также рассмотрят в Совете Федерации.

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Курганская область Большая пресс-конференция Владимира Путина - 2017
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