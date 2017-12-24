В Оренбурге открыт уникальный спуск к реке на набережной в стиле классицизма

ОРЕНБУРГ, 24 декабря. /ТАСС/. Исторический спуск на набережной реки Урал в Оренбурге открыли в воскресенье после реконструкции, проведенной по совместному проекту с московским конструкторским бюро "Стрелка" впервые за последние 35 лет. Об этом сообщил глава Оренбургской области Юрий Берг.

"Проделана большая работа по федеральной программе. Оренбург является лидером в России по выполнению программы "Формирование комфортной городской среды". Набережная - всегда лицо города", - сказал он на открытии.

В настоящее время завершен первый этап реконструкции набережной - спуск к реке Урал, также выполнена работа на нижней набережной, которая была запланирована на 2017 год. Спуск к реке Урал полностью восстановлен в том виде, каким он был построен по всем принципам классицизма в 1950-х годах. В 2017 году на работы было выделено более 90 млн руб. в рамках госпрограммы "Формирование комфортной городской среды".

"Работа состоит из нескольких этапов. Весной спуск ожидает покраска и антивандальное покрытие, будет продолжена реконструкция набережной. Этот объект уникальный в стиле классицизма, аналогов в стране нет", - сказал глава Оренбурга Евгений Арапов.

Набережная - самое популярное место у горожан, где традиционно проходят основные городские праздники, события и мероприятия. Территория поделена на функциональные зоны: пешеходные, беговые, спортивные, игровые. Позднее будут оборудованы фудкорт и площадка для проведения ярмарок.

Набережная открылась в рамках Всероссийского фестиваля "Выходи гулять". Более 80 местных товаропроизводителей представили на ярмарке сельскохозяйственную и промышленную продукцию. Также пройдет выставка-продажа предметов народных ремесел. В 2018 году планируется следующий этап благоустройства набережной; на реализацию проекта по созданию комфортной среды проживания в Оренбургскую область из федерального и областного бюджетов в 2017 году направлено 600 млн руб.