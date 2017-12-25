На Украине впервые на государственном уровне отмечают Рождество 25 декабря

КИЕВ, 25 декабря. /ТАСС/. Рождество по Григорианскому календарю впервые на государственном уровне празднуют на Украине, 25 декабря в стране объявлен официальным выходным днем. Соответствующий закон был принят депутатами Верховной рады и вступил в силу 3 декабря. При этом Рождество 7 января по Юлианскому календарю также остается государственным праздником. Действующая украинская власть мотивирует принятие закона необходимостью усилить евроинтеграционные позиции страны, а также обеспечить права католиков и протестантских конфессий.

Разрыв цивилизационных связей с Россией

Многие украинцы усматривают исключительно политические мотивы данного закона и попытку отодвинуть на второй план единую для двух народов православную традицию. "Это попытка создать цивилизационный и гуманитарный барьер между российским и украинским обществом", - считает директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. В целом украинские лидеры и не скрывают истинного мотива введения праздника, который далек от обеспечения религиозных прав граждан страны.

Комментируя принятие закона, спикер Рады Андрей Парубий заявил, что Украина таким образом "освобождается от московской ментальной оккупации и возвращается в семью свободных народов мира". Аналогично высказался и секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов, который еще в 2015 году выступал с инициативой официального празднования 25 декабря. По его словам, теперь Украина "будет отмечать Рождество с цивилизованным миром", что даст возможность "оторваться от московских календарей и российских имперских стандартов".

Мина замедленного действия

Украинские лидеры неоднократно озвучивали намерения создать единую поместную церковь. "Празднование Рождества 25 декабря - этот попытка создать культурные условия и народную традицию для независимой от российского религиозного центра поместной церкви, которая будет привязана к 25 декабря, а не 7 января", - считает Бортник.

По его мнению, пока власть пытается рассечь украинскую религиозную и культурную традицию на две, а в дальнейшем сместить акцент на 25 декабря. "Такая тактика есть, она даст о себе знать в течение 5-7 лет, но общество будет расколото, возможно, и большинство украинцев начнут праздновать как минимум два праздника - 25 декабря и 7 января", - заключил эксперт. Однако в настоящее время среди большинства украинцев, как полагает Бортник, есть скорее непонимание праздника 25 декабря, но положительное отношение к еще одному выходному дню.

В Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) считают, что введение официального праздника 25 декабря не отвечает интересам большинства украинцев. "Христос родился один раз, а не два. Этим решением Верховная рада показала, что ей нет дела до мнения народа Украины, ведь, согласно всем социологическим опросам, подавляющее большинство украинцев празднуют Рождество 7 января", - отметил глава информационно- просветительского отдела УПЦ МП архиепископ Ирпенский Климент.

В свою очередь Патриарх Константинопольский Варфоломей ранее призывал украинскую власть не допускать вмешательства государства в церковные вопросы и межцерковный диалог.

На Украине в настоящее время действует каноническая Украинская православная церковь, которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата, а также непризнанные мировым православием церковные структуры - Киевский патриархат (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ). В УПЦ МП неоднократно сообщали о случаях притеснения священнослужителей и захватов православных храмов представителями УПЦ КП.

История празднования

Рождество христиане по всему миру отмечают по нескольким календарям: 25 декабря - по Григорианскому и Новоюлианскому, 7 января - по Юлианскому. В ночь с 6 на 7 января Рождество, которое принято называть "православным", отмечают четыре Православные Церкви - Русская, Грузинская, Иерусалимская и Сербская. Кроме них, в это время Рождество празднуют афонские монастыри, живущие по Юлианскому календарю, а также многие католики восточного обряда (например, Украинская Греко-Католическая Церковь) и часть российских протестантов.

Рождество в ночь с 24 на 25 января отмечают католики и протестанты, живущие по Григорианскому календарю, а также 11 из 15 Поместных Православных Церквей мира, которые придерживаются Новоюлианского календаря, совпадающего с Григорианским.

Подавляющее большинство граждан Украины отмечают Рождество 7 января, а не 25 декабря. Кроме того, более 80 процентов украинцев считают "православное" Рождество для себя наиболее значимым праздником.

По данным социологических служб, в настоящее время верующими признают себя 76 процентов граждан Украины, при этом большинство считают себя православными. Из них 25% относят себя к УПЦ МП, 32% - УПЦ КП. Греко-католиков на Украине 7,8%, римо-католиков - 1%, протестантов - 1%, "просто верующих" - 6,3%.