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Президент Молдавии пригласил патриарха Кирилла посетить республику с пастырским визитом

Общество
25 декабря, 20:00 UTC+3 КИШИНЕВ КИШИНЕВ 25, декабря. /ТАСС

Визит может состояться в сентябре 2018 года

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КИШИНЕВ, 25 декабря. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл принял приглашение президента Игоря Додона посетить в наступающем году Молдавию с пастырским визитом. Об этом молдавский лидер сообщил по итогам встречи, состоявшейся в понедельник в Москве.

"Патриарх Кирилл принял мое приглашение посетить Молдову с пастырским визитом и принять участие во Всемирном конгрессе семей, который состоится в Кишиневе в сентябре 2018 года. В рамках этого визита планируется посетить также и регионы Молдовы, в том числе Гaгaузию и Приднестровье", - написал он на своей странице в Facebook.

Додон также проинформировал, что на встрече с патриархом они "говорили о необходимости защиты и укрепления традиционных семейных ценностей в странах православного мира". "Это крайне важно именно сегодня, когда традиционные христианские ценности подвергаются девальвации", - указал президент.

"Подчеркнул, что Молдова сегодня является форпостом православного мира, авангардом борьбы за христианские ценности. Православная церковь - наиболее авторитетный институт молдавского общества", - отметил он.

Молдавский лидер находится с рабочим визитом в России, где во вторник примет участие в неформальной встрече глав государств СНГ. В программе его поездки также значатся переговоры с председателем правления компании "Газпром" Алексеем Миллером и главой Сбербанка РФ Германом Грефом.

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Персоны
Додон, Игорь Кирилл (патриарх) Греф, Герман Оскарович Миллер, Алексей Борисович
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