Глава Северной Осетии пообещал создать общежитие для пока не получивших квартиры сирот

ВЛАДИКАВКАЗ, 25 декабря. /ТАСС/. Власти Северной Осетии планируют создать общежитие для сирот, которые уже покинули стены детдомов, но пока не получили положенные им квартиры, сообщил в понедельник глава республики Вячеслав Битаров.

"Сейчас мы решаем вопрос, чтобы обустроить для тех, кому вообще негде жить, помещение - там смогут проживать 100 человек. Сделать что-то вроде общежития. Будем ремонтировать его в ближайшее время", - сказал Битаров на встрече с выпускниками детдомов республики.

Он уточнил, что в 2017 году квартиры получил 61 выпускник детских домов, в следующем планируется выдать примерно столько же. При этом в очереди на получение собственного жилья находятся около 900 человек. "Постараемся, чтобы очередь быстрее двигалась", - добавил глава республики.

В 2016 году Битаров поручил региональным чиновникам взять шефство над выпускниками детских домов. Госслужащие должны были помогать молодым людям в учебе, трудоустройстве, прохождении практики. К концу октября под опекой находились около 100 молодых людей.