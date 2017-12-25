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Глава Северной Осетии пообещал создать общежитие для пока не получивших квартиры сирот

Общество
25 декабря, 20:53 UTC+3 ВЛАДИКАВКАЗ ВЛАДИКАВКАЗ 25, декабря. /ТАСС

В регионе в очереди на получение собственного жилья находятся порядка 900 человек

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ВЛАДИКАВКАЗ, 25 декабря. /ТАСС/. Власти Северной Осетии планируют создать общежитие для сирот, которые уже покинули стены детдомов, но пока не получили положенные им квартиры, сообщил в понедельник глава республики Вячеслав Битаров.

"Сейчас мы решаем вопрос, чтобы обустроить для тех, кому вообще негде жить, помещение - там смогут проживать 100 человек. Сделать что-то вроде общежития. Будем ремонтировать его в ближайшее время", - сказал Битаров на встрече с выпускниками детдомов республики.

Он уточнил, что в 2017 году квартиры получил 61 выпускник детских домов, в следующем планируется выдать примерно столько же. При этом в очереди на получение собственного жилья находятся около 900 человек. "Постараемся, чтобы очередь быстрее двигалась", - добавил глава республики.

В 2016 году Битаров поручил региональным чиновникам взять шефство над выпускниками детских домов. Госслужащие должны были помогать молодым людям в учебе, трудоустройстве, прохождении практики. К концу октября под опекой находились около 100 молодых людей.

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