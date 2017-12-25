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Патриарх Кирилл выразил соболезнования родным погибших в ДТП на Кутузовском проспекте

Общество
25 декабря, 23:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, декабря. /ТАСС

Глава РПЦ добавил, что молится за "скорейшее исцеление пострадавших" в результате ДТП

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МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования близким и родственникам погибших в ДТП с автобусом у метро "Славянский бульвар". Текст сообщения опубликован в понедельник на сайте Московского патриархата.

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"Случившееся в очередной раз напоминает нам о зыбкости человеческого бытия, о необходимости бережно заботиться друг о друге и чувствовать особую ответственность перед Богом и обществом за жизнь и здоровье ближних", - приводятся на сайте слова главы РПЦ.

Патриарх выразил соболезнования "близким и родственникам погибших, а также всем тем, кого коснулась эта страшная беда".

Предстоятель отметил, что молится за "скорейшее исцеление пострадавших" и об упокоении всех погибших в ДТП.

В понедельник рейсовый автобус, следовавший из Сколкова до "Славянского бульвара", въехал в многолюдный подземный переходу станции метро "Славянский бульвар". Авария произошла около 14:50 мск, погибли четверо, пострадали 11 человек.

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