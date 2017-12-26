Секретная служба США допросила мужчину, приславшего министру финансов посылку с навозом

НЬЮ-ЙОРК, 26 декабря. /ТАСС/. Секретная служба США допросила мужчину, который прислал на имя министра финансов Стивена Мнучина посылку с навозом. Об этом сообщила в понедельник телекомпания ABC.

По ее данным, представители Секретной службы, в задачу которых входит в том числе охрана первых лиц США, допросили отправителя посылки после того, как с ними связались по этому поводу сотрудники полиции Лос-Анджелеса (штат Калифорния). Именно они обнаружили в минувшие выходные рядом с особняком Мнучина в одном из районов этого города подозрительную коробку.

Для проверки содержимого посылки была вызвана команда саперов, властям пришлось оцепить ряд улиц на несколько часов. Как отмечается, в отправлении был обнаружен конский навоз и некая записка, полное содержание которой не раскрывается. По словам полиции, коробка была упакована как подарок, на нее была нанесена надпись: "От американского народа".

Личность отправителя власти официально не раскрывают, однако, по данным телеканала Fox News, им является житель Лос-Анджелеса по имени Робби Стронг, работающий психологом. Он признался в содеянном, назвав совершенный им поступок "актом политического театра".

Секретная служба после допроса не стала задерживать мужчину, отпустив его. По данным источников телеканала CNN в правоохранительных органах, во время инцидента Мнучина в его особняке не было.