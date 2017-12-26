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Сроки создания охранной зоны "Русской Арктики" определят в 2018 году

Общество
26 декабря, 20:36 UTC+3 АРХАНГЕЛЬСК АРХАНГЕЛЬСК 26, декабря. /ТАСС

По словам директора нацпарка Александра Кирилова, общая площадь проектируемой охранной зоны составит более 1 млн га

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АРХАНГЕЛЬСК, 26 декабря. /ТАСС/. Решение по срокам создания охранной зоны национального парка "Русская Арктика" будет принято в 2018 году, сообщил ТАСС во вторник директор нацпарка Александр Кирилов.

Охранную зону национального парка "Русская Арктика" планируется создать на территории Северного острова архипелага Новая Земля и прилегающей акватории в границах 12-мильной зоны. Общая площадь проектируемой охранной зоны - более 1 млн га.

"Есть вопрос по лицензионным площадкам для ловли рыбы, этот вопрос нужно будет решить. В 2018 году будет четко определено, когда будет создана охранная зона", - сказал Кирилов.

В предполагаемых границах охранной зоны рыбодобывающие предприятия региона традиционно ведут промысел сайки. Как пояснил Кирилов, создание охранной зоны не означает автоматического запрета на промысел. "Охранная зона не запрещает природопользование, она включает некоторые регулирующие моменты. Они смогут ловить сайку", - сказал Кирилов.

Кроме того, по его словам, в 2018 году в состав парка должен войти остров Виктория, "а эти вопросы должны решаться последовательно".

Национальный парк "Русская Арктика" - самая северная и самая большая в России особо охраняемая природная территория. В ее состав входит архипелаг Земля Франца-Иосифа и северная часть архипелага Новая Земля.

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