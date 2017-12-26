Президент Молдавии пожелал Путину успешного проведения чемпионата мира по футболу

НОВО-ОГАРЕВО, 26 декабря. /ТАСС/. Глава Молдавии Игорь Додон пожелал президенту России Владимиру Путину успешного проведения чемпионата мира по футболу летом 2018 года.

"Во второй половине года хочу пожелать вам удачи в проведении чемпионата мира по футболу", - сказал Додон во вторник в ходе неформальной встречи лидеров стран СНГ.

Президент Молдавии также выразил уверенность, что следующий год - год президентских выборов в РФ - пройдет "стабильно".

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи примут Москва, Калининград, Санкт- Петербург, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи и Екатеринбург.