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Президент Молдавии пожелал Путину успешного проведения чемпионата мира по футболу

Общество
26 декабря, 20:11 UTC+3 НОВО-ОГАРЕВО НОВО-ОГАРЕВО 26, декабря. /ТАСС

Игорь Додон также выразил уверенность, что год президентских выборов в России пройдет "стабильно"

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НОВО-ОГАРЕВО, 26 декабря. /ТАСС/. Глава Молдавии Игорь Додон пожелал президенту России Владимиру Путину успешного проведения чемпионата мира по футболу летом 2018 года.

"Во второй половине года хочу пожелать вам удачи в проведении чемпионата мира по футболу", - сказал Додон во вторник в ходе неформальной встречи лидеров стран СНГ.

Президент Молдавии также выразил уверенность, что следующий год - год президентских выборов в РФ - пройдет "стабильно".

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи примут Москва, Калининград, Санкт- Петербург, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи и Екатеринбург.

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ЧМ-2018 по футболу Выборы президента РФ - 2018
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