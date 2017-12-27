CNN: Меланья Трамп распорядилась спилить старейшее дерево на лужайке Белого дома

ТАСС, 27 декабря. Первая леди США Меланья Трамп дала указание спилить магнолию, почти два столетия растущую на лужайке перед Белым домом. Об этом сообщил во вторник телеканал CNN.

По его данным, супруга президента приняла решение избавиться от дерева, основываясь на докладе базирующегося в Вашингтоне Национального дендрария США. В документе, в частности, отмечалось, что растение "полностью зависит от искусственной поддержки", без которой оно упало бы еще несколько лет назад. Первая леди распорядилась спилить магнолию уже на этой неделе.

An iconic tree on the White House grounds is scheduled to be cut down after years of decay https://t.co/bg2C3sQ0Td pic.twitter.com/00Vw8WOZVq — CNN (@CNN) 26 December 2017

По информации телеканала, женщина обеспокоена безопасностью посетителей и представителей прессы, которые, как правило, стоят под этим деревом. При этом она заблаговременно поручила взять отросток, чтоб высадить его на прежнем месте.

Магнолия была посажена по поручению седьмого президента США демократа Эндрю Джексона в память о супруге Рейчел, скончавшейся незадолго до его инаугурации в 1829 году. По легенде, переехав в Белый дом, он перенес под окна отросток полюбившейся Рейчел магнолии с их фермы в штате Теннесси.

Магнолия запечатлена на многих видах Белого дома: она растет с левой стороны южного фасада резиденции американского лидера. С 1928 по 1998 год дерево изображалось на банкнотах номиналом $20. В 2016 году Мишель Обама привезла один из саженцев легендарной магнолии в подарок народу Кубы.