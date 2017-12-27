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Росмолодежь распределит 2,5 млрд руб. грантов в 2018 году

Общество
27 декабря, 13:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, декабря. /ТАСС

Федеральное агентство по делам молодежи уделит особое внимание волонтерской деятельности

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МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Федеральное агентство по делам молодежи в 2018 году будет распределять гранты на общую сумму более 2,5 млрд рублей. Об этом рассказала в среду на пресс-конференции в ТАСС заместитель руководителя ведомства Екатерина Драгунова.

В Росмолодежи уточнили, что на текущий год агентству было выделено порядка 250 млн рублей на гранты. "В следующем году нам доверили распределять 2,5 млрд рублей", - сказала Драгунова.

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По ее словам, особое внимание будет уделяться проектам в сфере добровольчества, поскольку следующий год в России объявлен Годом волонтеров. Драгунова уточнила, что физическим лицам в рамках грантовой поддержки будет выделено 300 млн рублей, еще порядка 300 млн рублей получат молодежные коллективы. Наибольшую долю среди распределяемых сумм составят гранты вузам, на это планируется выделить порядка 1,5 млрд рублей.

Отдельные гранты предусмотрены для творческих и патриотических программ, а также для проектов, созданных молодежью Северного Кавказа.

По словам Драгуновой, особенностью следующего года станут гранты объемом до 3 млн рублей, которые будут выделяться на крупные творческие проекты, например на создание кинофильмов.

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