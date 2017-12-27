Норвежский музыкант сыграет в Мурманской области на ледяных инструментах

МУРМАНСК, 27 декабря. /ТАСС/. Концерты на изготовленных изо льда инструментах пройдут в Мурманской области. Как сообщили в среду ТАСС в пресс-службе администрации Кировска, таким необычным выступлением жителей и гостей региона порадует норвежский композитор и исполнитель- экспериментатор Терье Исунгсет.

"В центре Кировска 4 января состоится концерт ледяных инструментов, которые будут изготовлены непосредственно перед концертом", - сказали в администрации.

В пресс-службе добавили, что изготовление инструментов будет происходить на глазах и горожан и уже само по себе станет ярким шоу. Причем для этого требуется только очень чистый и натуральный лед. После этого инструменты в рефрижераторе доставят в Мурманск, где аналогичный концерт пройдет возле морвокзала 6 января.

Терье Исунгсет родился в семье норвежских джазовых музыкантов и с раннего детства выступал в различных коллективах. Он освоил несколько инструментов, позже начал заниматься сочинением музыки и аранжировками. С 1999 года музыкант начал эксперименты с инструментами изо льда. В его оркестре - трубы, арфа, гитары и скрипки.